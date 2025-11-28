VIDEO: केरल में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें! मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन

Crane video: केरल (Kerala) की एक क्रेन में आई तकनीकी खराबी के चलते इडुक्की (Idukki) के अनाचल में एक प्राइवेट स्काई डाइनिंग सेटअप में खाना खाने का आइडिया कुछ सैलानियों के एडवेंचर के बजाए बुरी याद में बदल दिया. ये सैलानी डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हवा में फंसे रहे.
Trending Photos
Tourists stranded in Anachal, Idukki: गॉड्स ओन कंट्री के नाम से मशहूर केरल के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट इडुक्की के अनाचल में सैलानियों की सांसें उस वक्त सैकड़ों फीट ऊपर हवा में अटक गई, जब एक निजी स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में तकनीकी खराबी आने के बाद कई सैलानी फंस गए. तकनीकि खराबी की ये घटनामुन्नार इलाके के पास हुई, जिसके चलते कुछ टूरिस्ट्स और कर्मचारी डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे. कई घंटों की मशक्कत, डर और दहशत के बाद सभी को सुरक्षित उतार लिया गया.
सैलानियों में डर!
शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रेन खराब होते ही थोड़ी देर तक सैलानियों में पैनिक यानी घबराहट देखने को मिली. हालांकि सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर धैर्य रखा और अभी तक कोई अप्रिय खबर नहीं आई.
ये भी पढें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
#WATCH | Munnar, Kerala | Tourists were stranded at a private sky dining setup in Anachal, Idukki, after a technical failure in the crane, today; Rescue operation underway
The incident occurred near Munnar, leaving tourists and staff stranded for over 1.5 hours. Rescue efforts… pic.twitter.com/Pciz0CoLxB
— ANI (@ANI) November 28, 2025
ये भी पढ़ें- तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे पता करें मौसम की सबसे सटीक इनफॉर्मेशन? यहां जानें सबसे सुरक्षित और आसान तरीका
'स्काई-डाइनिंग' रेस्टोरेंट में हड़कंप
इडुक्की के अनाचल में निजी 'स्काई-डाइनिंग' रेस्टोरेंट में खाना खाने का आइडिया एक फैमिली के लिए उस वक्त जी का जंजाल बन गया जब उसे उठाने वाली क्रेन में खराबी आने से दो बच्चों समेत चार पर्यटक ज़मीन से लगभग 150 फीट ऊपर फंस गए थे. ये घटना मुन्नार के पास हुई और इस वजह से पर्यटकों का समूह दो घंटे से ज़्यादा समय तक फंसा रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक बचावकर्मी शाम करीब चार बजे घटनास्थल पर पहुंचे.
वीडियो वायरल
माना जा रहा है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने नाम खराब होने के डर से मामला अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश की. बाद में मुन्नार और आदिमाली से भेजी गई रेस्क्यू टीमों ने सभी को नीचे उतार लिया. इस खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेश के तमाम वीडियो वायरल हो रहें है जिसमें कुछ कर्मचारी रस्सियों के जरिए डाइनिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचते दिख रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.