Advertisement
trendingNow13021892
Hindi Newsदेश

VIDEO: केरल में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें! मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन

Crane video: केरल (Kerala) की एक क्रेन में आई तकनीकी खराबी के चलते इडुक्की (Idukki) के अनाचल में एक प्राइवेट स्काई डाइनिंग सेटअप में खाना खाने का आइडिया कुछ सैलानियों के एडवेंचर के बजाए बुरी याद में बदल दिया. ये सैलानी डेढ़ घंटे से अधिक समय तक हवा में फंसे रहे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: केरल में सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें! मुन्नार के पास खराब हुई क्रेन

Tourists stranded in Anachal, Idukki: गॉड्स ओन कंट्री के नाम से मशहूर केरल के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट इडुक्की के अनाचल में सैलानियों की सांसें उस वक्त सैकड़ों फीट ऊपर हवा में अटक गई, जब एक निजी स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में तकनीकी खराबी आने के बाद कई सैलानी फंस गए. तकनीकि खराबी की ये घटनामुन्नार इलाके के पास हुई, जिसके चलते कुछ टूरिस्ट्स और कर्मचारी डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहे. कई घंटों की मशक्कत, डर और दहशत के बाद सभी को सुरक्षित उतार लिया गया.

सैलानियों में डर!

शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रेन खराब होते ही थोड़ी देर तक सैलानियों में पैनिक यानी घबराहट देखने को मिली. हालांकि सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर धैर्य रखा और अभी तक कोई अप्रिय खबर नहीं आई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढें- कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना! 

ये भी पढ़ें- तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे पता करें मौसम की सबसे सटीक इनफॉर्मेशन? यहां जानें सबसे सुरक्षित और आसान तरीका

'स्काई-डाइनिंग' रेस्टोरेंट में हड़कंप

इडुक्की के अनाचल में निजी 'स्काई-डाइनिंग' रेस्टोरेंट में खाना खाने का आइडिया एक फैमिली के लिए उस वक्त जी का जंजाल बन गया जब उसे उठाने वाली क्रेन में खराबी आने से दो बच्चों समेत चार पर्यटक ज़मीन से लगभग 150 फीट ऊपर फंस गए थे. ये घटना मुन्नार के पास हुई और इस वजह से पर्यटकों का समूह दो घंटे से ज़्यादा समय तक फंसा रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक बचावकर्मी शाम करीब चार बजे घटनास्थल पर पहुंचे.

वीडियो वायरल

माना जा रहा है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने नाम खराब होने के डर से मामला अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश की. बाद में मुन्नार और आदिमाली से भेजी गई रेस्क्यू टीमों ने सभी को नीचे उतार लिया. इस खौफनाक रेस्क्यू ऑपरेश के तमाम वीडियो वायरल हो रहें है जिसमें कुछ कर्मचारी रस्सियों के जरिए डाइनिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचते दिख रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Kerala

Trending news

पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
Kerala
VIDEO: सैकड़ों फीट ऊपर हवा में खाना खा रहे थे सैलानी, अचानक अटकी गई सभी की सांसें
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
Weather
तरीके तो कई हैं लेकिन कैसे जुटाएं मौसम की सही जानकारी? यहां जानें सबसे सेफ तरीका
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
jammu kashmir news
‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ हुआ एक्शन तो भड़क गए CM उमर
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
earthquake
कौन बचाएगा? आधा नहीं अब 61 फीसदी भारत 'मौत' के आगोश में, सरकार ने भी माना!
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
tiger reserve park
जंगल से निकला 'बादशाह', सड़क बनी सिंहासन; घंटों तक दिखी दहशत और तमाशा
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
Congress MLA
बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
Vladimir Putin
अगले महीने भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति; क्यों खास है व्लादिमीर पुतिन का दौरा?
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'
PM Modi Udupi Visit
PM मोदी ने कर्नाटक में किया मेगा रोड शो, उडुपी में बोले- 'नहीं झुकता है नया भारत'