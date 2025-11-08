कमाल के डेटा एनालिस्ट थे मुंशी प्रेमचंद! ना एल्गोरिदम, ना हैशटैग, बिना इंटरनेट के पीढ़ियों को कैसे कर गए कनेक्ट?

मुंशी प्रेमचंद आज ही दिन यानी 8 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया से अलविदा कह गए थे. कल्पना करिए कि अगर प्रेमचंद आज के डिजिटिल युग में जिंदा होते तो क्या होता? शायद उनके इंस्टाग्राम पर कोई लाखों फॉलोअर्स वाला अकाउंट होता, वो भी यूट्यूब पर अपने व्यूज बढ़ाने की होड़ में बाकियों की तरह रील बना रहे होते. कभी इमोशनल, कभी इंस्प्रेशनल, कभी ईमानदारी तो कभी सामाजिक भेदभादव पर वीडियोज बना रहे होते. आखिरकार थे तो वो भी कंटेंट क्रिएटर ही. खैर यह सब कल्पना है और कल्पना ही रहने दीजिए.

यह वो दौर था जब 'पोस्ट' का मतलब चिट्ठी होता था, 'स्टेटस' का मतलब सामाजिक दर्जा और 'फॉलोअर' का मतलब गांव का कोई लड़का जो बड़े साहब के पीछे-पीछे चलता था. फिर भी प्रेमचंद ने उस दुनिया में बैठे-बैठे आज के सोशल मीडिया की पूरी पटकथा लिख दी थी. बिना स्मार्टफोन, वाईफाई के साथ. दिलचस्प बात यह कि बिना ट्रेंडिंग हैशटैग के उनका कंटेट आज तक वायरल हो रहा है. ऐसे में प्रेमचंद को लेकर यह कहना गलत ना होगा कि वो कमाल के डेटा एनालिस्ट थे.

1912 में लिखी गई उनकी कहानी 'नमक का दारोगा' में वंशीधर रिश्वत लेने से इनकार कर देता है और आखिर में उसको अपनी नौकरी खोनी पड़ जाती है. ऐसे ही लोगों को आज बहुत से लोग मूर्ख कहते हैं और जो चालाकियों व भ्रष्ट तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें यह समाज सलाम कर रहा होता है. यही तो आज का डिजिटल समाज है, किसी का बेवकूफ बनाना 'क्रिएटिविटी' की कैटेगरी में गिना जाना लगा है. प्रेमचंद उस दौर में ही समझ गए थे कि भीड़ सच्चाई की नहीं, तमाशे की दीवानी होती है. आज सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में वही मानसिकता नए रूप में जिंदा है. बस मंच बदल गया है.

मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी 'कफन' में दिखाया कि किस तरह गरीबी भी तमाशा बन सकती है. आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर कोई भूखे को खाना खिलाकर 'इंस्पायरिंग वीडियो' बनाता है या कैमरे के सामने आंसू बहाता है, तब याद आता है कि घीसू और माधव अपनी पत्नी की मौत पर शोक मनाने के बजाय चंदे के पैसों से शराब पी जाते हैं. प्रेमचंद ने बहुत पहले बता दिया था कि जब समाज संवेदना को प्रदर्शन बना देता है, तो इंसानियत सबसे सस्ती चीज हो जाती है. आज वही नजारे बस कैमरे के फ्रेम में फिट हो गए हैं. वही 'इमोशनल कंटेंट', वही नैतिक गिरावट, बस एक रिंग लाइट बढ़ गई है.

‘पंच परमेश्वर’ में उन्होंने न्याय की उस बारीक रेखा को पकड़ा जो दोस्ती, दुश्मनी से ऊपर होती है. आज सोशल मीडिया का हर यूजर एक 'जज' बन चुका है. कमेंट बॉक्स में लंबे-लंबे मुकदमे चलते हैं वो भी इतनी असभ्य भाषा में कि उसके बारे में सोचकर ही बुरा लगने लगता है. दिलचस्प बात है कि इन मुकदमों का फैसला लाइक्स व इमोजी से होता है. प्रेमचंद ने सदी पहले ही लिखा था कि असली न्याय विवेक से आता है, न कि भीड़ की गूंज से. जिस समाज में हर बात 'वायरल' होने, 'लाइक्स' पानी के लिए कही जा रही हो तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है?

‘गोदान’ का होरी आज के उस आम आदमी का चेहरा है जो समाज की नजरों में सही दिखने के लिए हर दिन अपना सच्चा चेहरा छिपाता है. वह दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते-ढोते खुद मिट जाता है. ठीक वैसे ही जैसे आज का यूजर हर दिन अपनी तस्वीरें एडिट करता है, अपने पोस्ट में चमक बढ़ाता है और खुद के अंदर के अंधेरे को छिपा देता है. बस उसे अपने सर्कल में बेहतर दिखना है. आज हम सब अपने-अपने डिजिटल गोदान में व्यस्त हैं, जहां गाय की जगह 'व्यूज़' और इंप्रेशन हैं, मंदिर के घंटे की जगह 'नोटिफिकेशन रिंगटोन' आ गई है. मजे की बात है कि बहुत से लोग नोटिफिकेशन रिंगटोन में मंदिर के घंटे की आवाज लगाने भर से खुद को अध्यात्म से जोड़ लेते हैं.

‘ठाकुर का कुआं’ की गंगी आज की उस डिजिटल दुनिया की प्रतीक है जो 'बराबरी के हक' की बात तो करती है मगर उसके एल्गोरिदम अब भी भेदभाव से मुक्त नहीं. प्रेमचंद ने हमें याद दिलाया कि समाज चाहे एनालॉग हो या डिजिटल असमानता की जड़ें अब भी अपडेट नहीं हुईं.

दरअसल, प्रेमचंद को पढ़ते हुए एहसास होता है कि वे कहानीकार कम, समाज के पहले डेटा एनालिस्ट ज्यादा थे. उन्होंने इंसान की प्रवृत्तियों को इतनी बारीकी से देखा कि हर किरदार एक पैटर्न बन गया. एक ऐसा पैटर्न जो आज के डिजिटल बर्ताव से मेल खाता है. उनकी कलम में सोशल मीडिया क्रिटिक का वह तंज था, जो अब भी ताजा लगता है.

हमारे पास आज इंटरनेट है लेकिन कनेक्शन नहीं; स्टेटस हैं मगर स्तर नहीं. प्रेमचंद के पास न वाईफाई था, न फॉलोअर्स, फिर भी उनकी हर कहानी आज के समाज की 'ट्रेंडिंग पेज' पर फिट बैठती है. उन्होंने न कभी कैमरे के लिए मुस्कुराया, न व्यूज के लिए लिखा लेकिन उनकी रचनाएं अब भी सबसे ज्यादा 'रीप्ले' होती हैं. क्योंकि उन्होंने इंसान की प्रोफाइल नहीं, उसकी प्रवृत्ति को पढ़ा था. तभी कह रहा हूं कि वो एक डेटा एनालिस्ट थे.

आज के दौर में जब सच्चाई को एडिट किया जा सकता है, भावनाओं को ट्रिम और इंसानियत को म्यूट, तब प्रेमचंद की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान को समझने या उस पर भरोसा करने के लिए किसी मोबाइल एप्लिकेशन पर लोकेशन, फोन की गैलरी, कॉन्टेक्ट लिस्ट या फिर कैमरे की परमिशन की जरूरत नहीं होती. भरोसा कायम करने के लिए दोनों तरफ सिर्फ एक साफ नीयत की जरूरत होती है. उन्होंने हमें ट्रेंडिंग नहीं बनाया, बल्कि यह सिखाया कि टाइमलाइन से ज्यादा जरूरी है आत्मा की डेडलाइन. शायद यही वजह है कि प्रेमचंद को कभी स्मार्टफोन, डेटा और वाईफाई की जरूरत नहीं है. उनके कलम और रोशनाई से निकले शब्दों की सच्चाई की रफ्तार आज भी हमारे मोबाइल में चलने वाले 5G और घर में लगे ब्रॉडबैंड से तेज है.