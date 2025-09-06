DNA: जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय

Terror camps in Muridke: जम्मू- कश्मीर (Jammu Kashmir) में जिस पाकिस्तान (Pakistan) ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, वो दोबारा उन आतंकी अड्डों को खड़ा कर रहा है, जिन्हे भारत ने तबाह किया था. कुछ उसी तरह का काम पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है. DNA में 8 मई के विशेषांक में हमने आपको हाफिज सईद के अड्डे पर तबाही के बाद की पहली तस्वीरें दिखाई थीं. भारतीय सेना की स्ट्राइक की वजह से लश्कर के इस आतंकी अड्डे का हर हिस्सा तबाह हो गया था. इमारत के कथित दफ्तर से लेकर आतंकियों का मदरसा सब कुछ मलबे में बदल गया था. तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि ये सभी आतंकी इमारतें दोबारा बनाई जाएंगी. अब मुरीदके में खंडहर हो चुके आतंकी अड्डे को पाकिस्तान के मजदूरों द्वारा गिराया जाना ये बताता है आसिम मुनीर दोबारा 'आतंकी' फैक्ट्री को स्थापित करना चाहता है.

पीओके में पाकिस्तान की नापाक हरकतें चालू

वहीं दूसरी ओर LoC के करीब PoK में पाकिस्तानी फौज ने दोबारा बंकर बनाने शुरु कर दिए हैं. इन बंकरों का निर्माण उन इलाकों में चल रहा है. जिनका पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करती है. यानी जिन इलाकों से भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है. इस बार बंकरों को दोहरी सुरक्षा से लैस किया गया है. यानी बंकरों के बाहरी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ ही साथ बंकरों के अंदर तहखाने भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर भारतीय फौज कोई कार्रवाई करे तो आतंकियों की जिंदगी बचाई जा सके.

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अथमुकाम, कोटली, हजीरा और कहूटा में ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं. ये वो इलाके हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बमबारी और ड्रोन अटैक किए थे तो पाकिस्तानी फौज की तमाम चौकियों समेत आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह हो गए थे.

आतंकी अड्डों की रिपेयरिंग करा रहा मुनीर

आतंकियों के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने के साथ ही साथ आसिम मुनीर ने उन सैन्य अड्डों को भी मरम्मत शुरु करा दी है. जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था. ऐसा ही एक फौजी ठिकाना था. पाकिस्तानी एय़रफोर्स का नूर खान एयरबेस. जिसपर ब्रह्मोस मिसाइल से ऐसा हमला किया गया था कि इस बेस से कोई विमान उड़ान नहीं भर पा रहा था.

नूर खान एयरबेस पर भी 7 मई को ही हमला किया गया था. इस हमले में एयरबेस का रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बर्बाद हो गया था. नूर खान एयरबेस की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने तकरीबन 3 महीनों तक नोटाम यानी नोटिस टू एयरमेन जारी किया हुआ था और अब जाकर सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरु कर दिया गया है.

नूर खान एयरबेस पर हमला सिर्फ किसी फौजी ठिकाने पर हमला नहीं था. बल्कि ये पाकिस्तान को भारत शक्ति का एहसास कराने वाला संदेश था. पाकिस्तानी सरकार के केंद्रबिंदु इस्लामाबाद और नूर खान एयरबेस की दूरी 25 किलोमीटर है. यानी भारत ने मैसेज दिया था कि भारतीय मिसाइलें सिर्फ नूर खान एयरबेस तक ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकती हैं. भारत की इसी ताकत का डर अब पाकिस्तान के अंदर तक बैठ चुका है. ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था का आंकलन है जो आपको भी गौर से समझना चाहिए

BULLETIN OF ATOMIC SCIENTISTS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम का संवर्धन करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं. पाकिस्तान के पास फिलहाल चार प्लूटोनियम आधारित एटमी रिएक्टर हैं और पाकिस्तान एक यूरेनियम आधारित एटमी रिएक्टर का विकास कर रहा है. इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी RAAD मिसाइलों को भी एटमी वॉरहेड ले जाने के लिए सक्षम बनाने की तैयारी शुरु कर दी है.

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंदाजा हो चला है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता. इसी वजह से पाकिस्तानी फौज अपने एटमी हथियारों की तादाद बढ़ा रही है ताकि आने वाले समय में भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया जा सके. आसिम मुनीर की इन साजिशों को देखकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कथन याद आ जाता है.

भुट्टो ने कहा था WE WILL EAT GRASS, EVEN GO HUNGARY, BUT WE WILL HAVE OUR OWN NUCLEAR BOMB. यानी पाकिस्तानी घास खा लेंगे...भूखे भी रह लेंगे...लेकिन पाकिस्तान के पास अपना एटम बम होगा. ऐसा लगता है समय का चक्र घूम गया है जैसा कि भुट्टो ने कहा था कि एटम बम के लिए पाकिस्तानी भूखे तक रह लेंगे. तो आज पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है. गरीब और मिडिल क्लास तबका रोटी के लिए भी तरस रहा है लेकिन पाकिस्तान के अंदर एटमी हथियार बनाने की जिद आज भी कायम है.