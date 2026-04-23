मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान फेंके गए देसी बम, कई वोटर घायल; दीघा में एक शख्स की मौत!

पश्चिम बंगाल में चुनाव हों और वोटिंग के दौरान हिंसा न हो ऐसा भला कैसे हो सकता है? 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण की वोटिंग जारी है. इसी दौरान मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई. वोटिंग के समय पहले तो सब कुछ सामान्य रूप से ठीक चल रहा था लेकिन मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. दरअसल, वोटिंग के दौरान वोट देने आए लोगों पर देसी बम से हमला कर दिया गया. इस हमले में कुछ वोटर घायल हो गए और पूरे बूथ पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों और मेडिकल सेंटरों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. वहीं दीघा में एक शख्स की गर्मी के चलते मौत हो गई.

शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हालात बिगड़ने लगे. तृणमूल कांग्रेस से अलग हो चुके हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की में बदल गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए और माहौल गरमा गया. हालात काबू में करने के लिए मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर सुरक्षाबलों के साथ भी धक्का-मुक्की की खबरें सामने आईं. अभी तक इस हमले में घायलों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

धमाके के बाद मची भगदड़

मतदान के बीच अचानक ऐसा मंजर बना, जिसने पूरे इलाके को सहमा दिया. मतदान केंद्र के पास लोगों की अच्छी-खासी भीड़ थी. कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तो कोई वोट डालकर बाहर निकल रहा था. तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पलभर में अफरा-तफरी मच गई. धमाके की आवाज सुनते ही लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. कुछ लोग जमीन पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आए, तो कई लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए चीख-पुकार करने लगे. माहौल इतना डरावना था कि कुछ देर के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है.

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मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को सुरक्षा घेरे में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू किया। हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई, ताकि किसी तरह की और गड़बड़ी न हो. अधिकारियों के मुताबिक, हमले के पीछे कौन लोग हैं, इसका पता लगाने के लिए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं और माहौल अब भी भारी बना हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है, ताकि स्थिति और न बिगड़े.

#WATCH | West Bengal Assembly Elections 2026 | An argument broke out between supporters of TMC and BJP candidate from Siliguri assembly constituency, Sankar Ghosh, at Jagadish Chandra Vidyapith, Booth Number-26/237, in Siliguri. pic.twitter.com/Wmre38QORw — ANI (@ANI) April 23, 2026

सिलीगुड़ी में भी BJP-TMC कार्यकर्ताओं में झड़प

वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी-टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आईं. बंगाल चुनाव के पहले चरण के दौरान सिलीगुड़ी के जगदीश चंद्र विद्यापीठ (बूथ नंबर 26/237) पर तनाव की स्थिति देखने को मिली. यहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थकों के बीच कहा-सुनी हो गई. घटना के बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया. अधिकारियों ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और मतदान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया जा रहा है.

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