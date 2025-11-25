नीले ड्रम वाली मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म... जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश? क्या होते हैं नियम

Rights of Child Born in Jail: यूपी के मेरठ का सबसे चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड की दोषी मुस्कान रस्तोगी अब एक बार फिर चर्चा में है. अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ पति की हत्या कर उसे नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान ने जेल में बच्ची को जन्म दिया है. नवजात की जेल के अंदर ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है. दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं. सौरभ राजपूत के परिवार ने बच्ची का DNA जांच करवाने के लिए कहा है. उनका कहना है कि अगर DNA उनके परिवार से मैच हुआ तभी वह उसे अपनाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्ची का क्या होगा?

जेल में पैदा होने वाले बच्चों को लेकर नियम

बता दें कि अगर कोई गर्भवती महिला जेल के अंदर बच्चे को जन्म देती है और बाहर उसे अपनाने वाला कोई नहीं है तो वह 6 साल तक अपनी मां के साथ ही रहता है. वहीं बच्चा कैदी की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आएगा. यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही किया गया है. जेल में बच्चे को खाना-पीना, दूध, कपड़ा और वैक्सीनेशन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. वहीं जेल में पैदा होने वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ही अधिकार मिलते हैं.

कैसे होती है परविरिश?

6 साल के बाद बच्चे को जेल में मां के साथ नहीं रखा जाता है. उसे या तो उसका पति या फिर नाना-नानी समेत मां के ब्लड रिलेशन वाला कोई भी गार्जियन उसे ले जा सकता है. अगर मां के अलावा बच्चे को रखने वाला कोई नहीं होता है तो उसके लिए कोर्ट बाल कल्याण समिति (CWC) को अभिभावक नियुक्त करने का आदेश दे सकता है. इसके अलावा बच्चे को सरकारी ये किसी अच्छे मान्यता प्राप्त अनाथालय में भी भेजा जा सकता है, हालांकि यहां भी सरकार बच्चे की परवरिश पर पूरी नजर रखती है.

कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट?

जेल में पैदा होने वाले बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट जेल के अंदर या बाहर बने किसी अस्पताल से ही बनवाया जाता है. वहीं जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी तरह से जेल का कोई मेंशन नहीं किया जा सकता है. वहीं उनका आधार कार्ड भी सामान्य बच्चे की तरह ही बनता है. बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर उसका आधार कार्ड बनवाया जा सकता है. इसके अलावा उसका स्कूल में एडमिशन भी बाकी बच्चों की तरह ही होता है यानी की एक सामान्य बच्चा और जेल में बैदा होने वाले बच्चे के बीच कोई भेदभाव नहीं होता और उसे कानूनी अधिकार सुरक्षित रहते हैं.