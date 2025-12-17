Advertisement
DNA: मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देखकर यकीन नहीं होगा

Ahmedabad Temple & Masjid: तस्वीर अहमदाबाद के दाणीलिमड़ा इलाके की है. बाहर से भी साफ-साफ पता चल रहा है कि यहां मंदिर है. लेकिन उस मंदिर के अगल-बगल और ऊपर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:58 PM IST
Mandir-Masjid: इस्लामिक कट्टरता सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है. ये अलग-अलग तरीके से पूरे देश में फैला हुआ है. गुजरात के अहमदाबाद में तो मंदिर के ऊपर मुस्लिमों की इमारत खड़ी कर ली गई. आप जानकर हैरान होंगे. लेकिन ये ख़बर बताने से पहले आपको मंदिर को लेकर स्वामी विवेकानंद का विचार जानना चाहिए.

स्वामी विवेकानंद ने कहा था 'मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, वे जीवंत केंद्र हैं जहां आत्मा ईश्वर से मिलती है. मंदिर हिंदू समाज की आत्मा हैं.'

कौन हैं ये आधुनिक जमाने के औरंगजेब?

लेकिन जो मंदिर हिंदू समाज की आत्मा माने जाते हैं, उसकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप आक्रोशित हो उठेंगे. तस्वीर अहमदाबाद के दाणीलिमड़ा इलाके की है. बाहर से भी साफ-साफ पता चल रहा है कि यहां मंदिर है. लेकिन उस मंदिर के अगल-बगल और ऊपर एक बहुमंजिला इमारत खड़ी है. सनातनियों के आराध्य स्थल की दुर्दशा की ऐसी तस्वीर आपने शायद ही देखी होगी. जिस पवित्र मंदिर में भगवान की दिव्य उपस्थिति होती है, उसे एक इमारत बनाकर ढक दिया गया है. जहां भगवान का वास होता है, वहां इंसानों का आवास बना दिया गया है. इमारत खड़ी करके मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की साजिश की गई. आखिर आधुनिक जमाने का ये औरंगजेब कौन है?

नहीं रहता एक भी हिंदू परिवार

मंदिर की बदहाली की पूरी कहानी जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस इमारत में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता. कबीर हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग के सभी फ्लैट में मुस्लिम परिवार रहते हैं.

साथ ही मंदिर के सामने नॉनवेज की दुकानें खुली हुई हैं. जो मंदिर पवित्र स्थल है, वहां खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है. लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता. मानो हिंदुओं की आस्था प्रशासन के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है. मंदिर की पवित्रता का प्रशासन के लिए कोई महत्व ही नहीं है.

पहले होता था कुआं, फिर बना मंदिर

दाणीलिमड़ा इलाक़े में रहने वाले लोग बताते हैं कि जहां ये इमारत बनी है, वहां एक कुआं होता था. कई दशक पहले वहां माता का मंदिर बनाया गया था. इस मंदिर में पूजा-अर्चना होती थी, नवरात्र के दौरान गरबा खेलने के लिए श्रद्धालु आते थे. लेकिन 2016 में मंदिर पर कब्ज़े की साज़िश रची गई. शाकिर अहमद नाम के एक बिल्डर ने मंदिर की जगह पर बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई. कहा जाता है कि उसे किसी ने जमीन बेची थी. लेकिन गांव की सार्वजनिक जमीन कैसे बेची जा सकती है. जहां मंदिर है, उस जमीन को कैसे बेचा जा सकता है. स्थानीय लोगों ने बिल्डर की योजना का विरोध किया था लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा. प्रशासन की तरफ़ से बिल्डर की योजना का विरोध नहीं किया गया.

अहमदाबाद नगर निगम के सामने बिल्डर ने मंदिर के ऊपर इमारत बनाने की योजना पेश की. नगर निगम ने इसे मंजूरी भी दे दी. ऐसा लगता है कि आंख मूंदकर बिल्डिंग के प्लान को मंज़ूरी दी गई क्योंकि अगर कोई अधिकारी आकर देखता तो उसे मंदिर दिख जाता. लेकिन ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई गई. इलाक़े में रहने वाले मुस्लिम भी मानते हैं कि पहले यहां मंदिर था और भ्रष्टाचार की वजह से इस इमारत को मंज़ूरी दी गई.

कलेक्टर से भी की शिकायत, नहीं हुई सुनवाई

मंदिर के ऊपर इमारत खड़ी कर दी गई और नगर निगम, प्रशासन या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस इलाके में रहने वाले हिंदुओं ने नगर निगम से लेकर कलेक्टर के कार्यालय तक शिकायत की. लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई.

कानून का उल्लंघन सिर्फ बिल्डिंग का नक्शा पास करने में नहीं हुआ बल्कि ये गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम के खिलाफ भी है. दाणीलिमड़ा इलाके में ये कानून लागू है. इसके तहत जमीन, मकान और फ्लैट की खरीद-बिक्री के लिए ज़िला कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य है. लेकिन आरोप है कि इस मामले में कलेक्टर की अनुमति भी नहीं ली गई. जी न्यूज ने इस मामले में नगर निगम और प्रशासन का पक्ष भी जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली है. वो ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि आख़िर मंदिर के ऊपर इमारत खड़ी करने की अनुमति क्यों और किस आधार पर दी गई.

मीडिया के सामने भले ही प्रशासन खामोश है लेकिन मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब तो देना होगा.मंदिर के ऊपर इमारत बनाने के इस अजीबोगरीब मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जांच के आदेश दिए हैं.

  • अब प्रशासन को जवाब देना होगा कि मंदिर के ऊपर फ्लैट कैसे बने?

  • अधिकारियों ने फ्लैट की मंजूरी कैसे दी?

  • अशांत अधिनियम के बावजूद इमारत कैसे बनी?

पिछले 9 साल से मंदिर के ऊपर इमारत बनी हुई है लेकिन अब जाकर अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं. देर से ही सही, लेकिन मंदिर की इस अपवित्रता की पूरी साजिश सामने आनी चाहिए.

