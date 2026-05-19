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Hindi Newsदेशपश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने मुस्लिम जातियों को राज्य की ओबीसी सूची से हटाया, चुनावों में किया था वादा; नोटिफिकेशन जारी

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने मुस्लिम जातियों को राज्य की ओबीसी सूची से हटाया, चुनावों में किया था वादा; नोटिफिकेशन जारी

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार तेजी से चुनावी वादों को पूरा कर रही है. ताजा फैसले में बीजेपी सरकार ने राज्य की ओबीसी लिस्ट में बड़ा संशोधन करते हुए मुस्लिम जातियों को सूची से बाहर कर दिया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 19, 2026, 09:02 PM IST
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सीएम शुभेंदु अधिकारी
सीएम शुभेंदु अधिकारी

Muslims Cast drop out from OBC List: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने अपना एक चुनावी वादा पूरा करते हुए मुस्लिम जातियों को ओबीसी सूची से हटा दिया है. इस फैसले के बावत राज्य सरकार का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. इस फैसले के तहत कोटा के लिए मूल सूची में केवल 66 ओबीसी जातियों को नियमित किया गया है. इस तरह देखें तो बंगाल में बीजेपी ने ममता का एक और बड़ा फैसला पलट द‍िया है.

ममता बनर्जी का फैसला पलटा

अपने नए फैसले में शुभेंदु अध‍िकारी की अगुवाई वाली पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फार्मूला लागू कर द‍िया है. इस तरह से बंगाल में ओबीसी आरक्षण 7% पर सिमट गया है. उसमें भी अब सिर्फ 66 जातियों को ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. बीजेपी ने ममता का एक और बड़ा फैसला पलट द‍िया है. सरकार ने ओबीसी आरक्षण का 2010 वाला फार्मूला लागू कर द‍िया है.

तेजी से फैसला ले रही शुभेंदु सरकार

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के नोटिफिकेशन में लिखा है कि यह सूचित किया जाता है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सूची में पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन आने वाली सभी सेवाओं और पदों में 7 फीसगी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित छियासठ (66) वर्ग शामिल हैं.

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दो टूक साफ हुई स्थिति

शुभेंदु अध‍िकारी की सरकार के नए नोटिफिकेशन में साफ किया गया है क‍ि साल 2010 से पहले की जो ओबीसी सूची है, अब वही लागू होगी उसी फार्मूले पर आगे भी नौकर‍ियों और श‍िक्षण संस्‍थानों में आरक्षण मिलेगा. सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह वही सूची है जो वर्ष 2010 से पहले लागू थी और जिस पर किसी भी अदालत ने आपत्ति नहीं जताई थी. सरकार का कहना है कि यह फैसला आरक्षण प्रणाली को कानूनी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है.

'नायक' मोड में काम कर रहे सरकार!

बंगाल की बीजेपी सरकार राज्य हित में ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. सोमनार को कोलकाता के कैमक स्ट्रीट की एक जनसभा संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहा, 'पहले हमने (अवैध लोगों को) वोटर लिस्ट में पहचाना, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटाया, अब उनके भारत देश-निकाले जाने का समय आ गया है. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई.

हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों को खुशखबरी

मंगलवार को फालटा में बीजेपी कैंडिडेट देवांशु पांडा के समर्थन में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इमोशनल हो गए. अपनी बात रखते हुए शुभेंदु ने रुंधे गले से कहा, 'साल 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए गए और उनकी हत्याएं की गईं, उसे भुलाया नहीं जा सकता. पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कटमनी सरकार का तख्तापलट होते ही मैंने साफ कर दिया था कि हिंसा में मारे गए सभी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी मेरी है आज मैं इस पवित्र धरती से ऐलान करता हूं कि सभी 321 शहीद कार्यकर्ताओं के परिजनों को हमारी सरकार सरकारी नौकरी देगी.'

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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