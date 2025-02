रमजान में एक घंटा पहले छुट्टी कर सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी, सरकार के आदेश पर भड़का विपक्ष

Telanagana Government: तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान एक घंटा पहले दफ्तर से छुट्टी देने की अनुमति दी है. इस फैसले का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है. साथ ही कहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया जाता?

तेलंगाना के मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) के कर्मचारी रमज़ान के दौरान शाम 4 बजे दफ्तर से जा सकेंगे. यह सुविधा 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। हालाँकि, यदि किसी आपातकालीन सेवा की आवश्यकता हुई, तो कर्मचारियों को रुकना पड़ेगा.

बीजेपी ने इस फैसले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण बताया. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए तो काम के घंटों में छूट दी, लेकिन हिंदुओं को नवरात्रि के दौरान ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जाता.

The appeasement bug strikes the Congress government in Telangana, which has approved relaxed work hours for Muslim state employees during Ramzan. No such concessions are ever granted to Hindus when they fast during Navratri. This tokenism isn’t about being sensitive to the… pic.twitter.com/r2cw1NPGRj

