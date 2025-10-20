DNA: मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; बलात्कार से लेकर मारने तक की दे दी धमकी

Jammu-Kashmir: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक नाबालिग लड़की के साथ एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. लड़की ने अपने शिक्षक विपिन शर्मा को गले लगाया, जिससे कट्टरपंथियों को आपत्ति हुई. उन्होंने लड़की का वीडियो वायरल किया और लड़की को धमकी देना शुरू कर दिया.
DNA: कट्टरपंथियों की वैचारिक मरम्मत करना आज के समय की आवश्यकता है. जो लोग बेटियों को पाखंड की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं और उनकी स्वतंत्रता को कुचलना चाहते हैं, वे अपनी निकृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हैं. एक बेटी का अपने गुरु को गले लगाना और सम्मान देना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह उसकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है. लेकिन दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कुछ लोगों की ये रास नहीं आ रहा है.
लड़की ने लगा लिया था शिक्षक को गले
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वहां की एक नाबालिग लड़की एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान में पढ़ती है. उस संस्थान में एक कार्यक्रम हुआ. लड़की ने उत्साह में अपने शिक्षक विपिन शर्मा को गले लगा लिया. यही बात कट्टरपंथियों को अखर गई. उन्होंने वीडियो वायरल किया. गुरू को गले लगी लड़की को देखकर धर्मांधों को नया आहार मिल गया. कुछ अतिवादियों ने इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देकर लड़की को धमकी देना शुरू कर दिया. किसी ने बलात्कार तो किसी ने हत्या करने की धमकी दी. बच्ची बहुत अधिक डर गई. उसने कैमरे के सामने आकर माफी भी मांगी लेकिन आपारधिक सोच वाले कट्टरपंथियों पर कोई असर नहीं हुआ. वे अब भी बच्ची को धमका रहे हैं. लड़की और उसकी मां दोनों डरी हुई हैं. वे कट्टरपंथियों से पूछ रही हैं कि अगर गुरू को गले लगाना अपराध है तो लड़की को धमकाना इस्लाम की नजर में क्या है? लड़की और उसके परिवार ने जो दर्द बयां किया है उसे आप भी जान लीजिए...
जिस इस्लामिक मान्यताओं को आधार बनाकर लड़की को दोषी ठहराया जा रहा रहा है उसी इस्लाम में किसी छोटी बच्ची को इस तरह प्रताड़ित करना घोर अपराध माना गया है. किसी मुस्लिम लड़की को बलात्कार की धमकी देना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि यह सम्मान, सुरक्षा और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. पवित्र कुरान में सूरह अन-नूर में लिखा है कि मोमिन पुरुषों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शील की रक्षा करें. सूरह अन-नूर में ये भी लिखा है कि जो लोग पवित्र महिलाओं पर आरोप लगाएं, फिर चार गवाह न लाएं, तो उन्हें अस्सी कोड़े मारो. तात्पर्य ये है कि बलात्कार की धमकी देना महिलाओं की इज्जत और शील पर हमला है. ये बहुत गंभीर है. पवित्र कुरान, महिलाओं की पवित्रता को बहुत महत्व देता है, और ऐसी धमकी अश्लीलता और अन्याय की श्रेणी में आती है. ये इस्लाम में हराम कहा गया है. मगर कुंठित कट्टरपंथी इस्लाम के इस पक्ष को ना तो देखते हैं और ना ही देखना और समझना चाहते हैं. वो सुनन तिर्मिजी की हदीस नंबर 1456 को भी नहीं पढ़ना चाहते, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो.
ये डिजाइनर अतिवादी धर्म के नाम पर सिर्फ महिलाओं को दबाने, डराने और बेड़ियों में बांधकर रखना चाहते हैं. इस प्रताड़ना में जितनी भूमिका निकृष्ट मानसिकता वाले मजहबी ठेकेदारों की है, उतना ही नकारात्मक योगदान सोशल मीडिया पर लाइक और कॉमेंट्स के लिए वीडियो बनाने वाले इंफ्लूएंसर्स का भी है. सोशल मीडिया पर चरित्र हनन करने वालों के खिलाफ अनंतनाग की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने सख्त रूख अपनाया है. उसने विवादित वीडियो अपलोड करने वाली सभी सोशल मीडिया हैंडल से तत्काल वीडियो हटाने का निर्देश दिया. और साफ-साफ कहा कि पीड़ित बच्ची के बारे में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे. शाब्दिक उत्पीड़न से तंग लड़की इतनी ज्यादा हतोत्साहित हो गई कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया. परिवारवालों ने उसे समझाया. अब ये लड़की संविधान के तहत आपराधिक चरित्र वाले पाखंडियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है.
भारतीय न्याय संहिता में किसी नाबालिग लड़की को हत्या और बलात्कार की धमकी देना गंभीर अपराध माना गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के मुताबिक नाबालिग लड़की को हत्या की धमकी देने पर 7 वर्ष तक की कठोर कैद और जुर्माने का प्रावधान है. नाबालिग लड़की को धमकी देना भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में आती है, इसमें 5 वर्ष तक की कठोर कैद के साथ जुर्माने का प्रवाधान है.
जायरा वसीम के साथ भी कुट्टरपंथियों ने किया था ऐसा व्यवहार
बता दें, अनंतनाग वो जिला है जो बरसों तक आतंकवाद से प्रभावित रहा. वहां की बेटियां पढ़ना चाहती हैं. आगे बढ़ना चाहती हैं तो कुछ कुट्टरपंथियों को खल रहा है. ऐसी ही संकीर्ण सोच और धमकी के कारण जायरा वसीम ने बॉलीवुड छोड़ दिया था. आपको जायरा वसीम जरूर याद होंगी. उन्होंने दंगल फिल्म में गीता फोगाट के बचपन की भूमिका निभाई थी. उस फिल्म में जायरा वसीम को प्रसिद्धि मिली थी. उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया. 2019 में कश्मीर के कट्टपरंथियों ने उन्हें धमकाना शुरू किया. जायरा वसीम को इतना अधिक प्रताड़ित किया कि उन्होंने सीनेमा की दुनिया से किनारा ही कर लिया. अब इस बार अनंतनाग की बच्ची को निशाना बनाया जा रहा है. कट्टरपंथियों से घबराकर दक्षिण कश्मीर के कुछ स्कूलों ने उस संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जहां के शिक्षक को लड़की ने गले लगाया था. हालांकि अच्छी बात ये है कि इस लड़की और उसके परिवारवालों ने हिम्मत दिखाई है. उन्हें पता है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया. जिन्होंने ये धर्म के नाम पर घिनौना अपराध किया है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए.
