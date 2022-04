Khargone Violence: जिसके हाथ नहीं उस पर पथराव का आरोप? पुलिस एक्शन पर ओवैसी के सवाल

Khargone Violence: मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की शोभायात्रा पर हुए पथराव के बाद पुलिस एक्शन में है. 11 अप्रैल की हिंसा के बाद से राज्य सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और अवैध जमीन पर बने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया. लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद पुलिसिया एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

दावा है कि पुलिस ने हिंसा और पत्थरबाजी का आरोपी बताकर वसीम शेख की दुकान पर बुलडोजर चला दिया था लेकिन अब वह सामने आए हैं और पूरी आपबीती बयान की है. गौर करने वाली बात यह है कि वसीम शेख के दोनों हाथ नहीं हैं और वह अपनी छोटी सी दुकान से किसी तरह अपना गुजारा करते थे. लेकिन प्रशासन ने उन्हें हिंसा और पथराव का आरोपी बताकर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की है.

BJP’s Hindutva ideology has no place for humanity. It’s the State Government’s arms of Law that have been amputated. It feels powerful after making poor people poorer & homeless. It has an obsession with giving extrajudicial collective punishment to the Muslim community https://t.co/qc0OKNjTti

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 18, 2022