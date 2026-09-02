POSCO के 'चाबुक' से नहीं बचाएगी मुस्लिम शादी, नाबालिग पत्नी से संबंध पर बुरे फंसे 'भाईजान', क्या बोला केरल हाईकोर्ट?

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने 17 साल की लड़की के साथ बार-बार रेप करने के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भले ही उनकी शादी मुस्लिम धार्मिक रीति-रिवाजों से हुई हो, फिर भी यह उसे POCSO एक्ट के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी से नहीं बचाएगा.
जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने मन्नारक्कड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पहले आरोपी की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया. यह मामला पट्टाम्बी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में लंबित है. 'इंडिपेंडेंट थॉट' मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए कानून का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि जो शख्स 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है, उस पर IPC की धारा 376 के तहत रेप का मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही पीड़िता उसकी पत्नी हो और उसकी उम्र 15 से 18 साल के बीच हो.
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'इसलिए, इस मामले में आरोपी IPC की धारा 375 के अपवाद 2 का सहारा लेकर मुकदमे से नहीं बच सकता.' कोर्ट ने आरोपी के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि लड़की उसकी कानूनी रूप से पत्नी थी और उन्होंने इस्लामिक धार्मिक रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार तब शादी की थी जब वह 17 साल और एक महीने की थी.
कोर्ट ने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) तब लागू होता है, जब शादी करने वाले पक्षों में से कोई एक नाबालिग हो, चाहे शादी पर्सनल लॉ के तहत वैध ही क्यों न हो. आरोपी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2021 को आरोपी कथित तौर पर लड़की को कार में अपने घर ले गया और 23 से 26 अक्टूबर के बीच कई बार उसके साथ रेप किया. दूसरे और तीसरे आरोपी ने कथित तौर पर इस अपराध में मदद की. अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि लड़की के माता-पिता को पहले आरोपी के कथित अपराध की जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने उसे वापस नहीं बुलाया या अधिकारियों को मामले की सूचना नहीं दी.
आरोपी के वकील ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है, तो किसी पुरुष का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा. इसलिए वकील ने फाइनल रिपोर्ट और आगे की सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की.
याचिका का विरोध करते हुए, पहले प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से कम थी और इसलिए POCSO एक्ट के तहत वह एक 'बच्ची' थी. वकील ने कहा कि कथित शादी के बावजूद, उसके साथ यौन संबंध बनाना POCSO एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.
FIR में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर कार में आया, लड़की से कहा कि वह उसके लिए कपड़े खरीदेगा और उसे थोट्टारा स्थित अपने घर ले गया. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उसे घर पर ही रखा गया और आरोपी की मां के साथ सोने की इच्छा जताने के बाद उसे आरोपी के बेडरूम में रखा गया. कथित तौर पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था. लड़की ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि आरोपी ने 23 अक्टूबर की रात उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए और अगले चार दिनों तक यह हरकत दोहराता रहा. कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों की सच्चाई का पता पूरी सुनवाई के बाद ही चल सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पर इनसे कथित अपराधों के होने का इशारा मिलता है.