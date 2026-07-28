'शिवधनुष' के दीवाने हुए मुस्लिम मुल्क, अमेरिका-चीन के बजाय भारत से लेना चाहते हैं 'पिनाका'; आखिर क्यों बढ़ा ऐसा भरोसा?

अमेरिकी हथियार सिस्टमों की खरीद के साथ एक दिक्कत ये है कि उनकी खरीद के साथ कई तरह की शर्तें जुड़ी होती हैं. वहीं चीन के हथियारों के साथ गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समस्या है. लेकिन भारत का पिनाका हथियार सिस्टम इन दोनों समस्याओं से मुक्त है. यह न केवल 'बैटल-टेस्टेड' और टिकाऊ है, बल्कि भारत इसके साथ स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की गारंटी भी देता है. यही वजह है कि मुस्लिम देशों से लेकर यूरोपीय मुल्क तक पिनाका खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं. अमेरिका और चीन की तुलना में यह हथियार दुनिया में संतुलित, भरोसेमंद और किफ़ायती रॉकेट सिस्टम के रूप में पहली पसंद बनता जा रहा है.