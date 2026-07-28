'शिवधनुष' के दीवाने हुए मुस्लिम मुल्क, अमेरिका-चीन के बजाय भारत से लेना चाहते हैं 'पिनाका'; आखिर क्यों बढ़ा ऐसा भरोसा?

Why Countries Want to buy Pinaka Rocket System? अब दुनिया के मुस्लिम मुल्क भी अपनी सुरक्षा के लिए शिवधनुष को धारण करेंगे. जी हां, चौंकिए मत. भारत का एक रॉकेट सिस्टम है पिनाका. जिनका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है. अब इस पिनाका सिस्टम को 12 देशों ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का ट्रेलर देखने के बाद दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ा है. वह अब एक के बाद एक भारतीय हथियार खरीद रही है. अब उसकी एक और मेक इन इंडिया मिसाइल पिनाका की डिमांड बढ़ी है.
सूत्रों के मुताबिक, DRDO की बनाई पिनाका की ताकत देखकर अब करीब 12 देश इसे खरीदना चाहते हैं. जिसमें मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड,सऊदी अरब, वियतनाम, इंडोनेशिया शामिल हैं. भारत उनके इस अनुरोध पर जल्द फैसला ले सकता है.इससे पहले, आर्मेनिया भारत से पिनाका मिसाइल खरीद चुका है और इसकी खूबियों की वजह से कई देश इसके मुरीद हैं.
एक लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है. पुराना 40 किलोमीटर तो नया वर्जन 70 से 120 किलोमीटर दूर टारगेट हिट करने में सक्षम है. हर रॉकेट में 100-250 किलो विस्फोटक लग सकता है. गर्मी, सर्दी, ऊंचे पहाड़ या रेगिस्तान से लॉन्चिंग आसान होने के साथ ही दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, सैन्य अड्डों को तबाह कर सकता है.
पिनाका बारिश की तरह रॉकेट बरसाने वाला हथियार है, जो दुश्मन को एक साथ भारी नुकसान पहुंचाने के लिए बना है और भारतीय सेना की ताकत बहुत बढ़ा रहा है. लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के ये देश अमेरिका और चीन के रॉकेट सिस्टम छोड़कर भारत के DRDO की ओर से तैयार 'पिनाका' मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) क्यों खरीदना चाहते हैं? आर्मेनिया की खरीद के बाद फ्रांस समेत कई यूरोपीय और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश इस स्वदेशी प्रणाली को हासिल करने या संयुक्त विकास में रुचि दिखा रहे हैं.
असल में कारगिल युद्ध से लेकर हालिया सैन्य अभ्यासों में अपनी मारक क्षमता साबित कर चुका पिनाका सिर्फ एक पारंपरिक रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्धों में विनाशकारी जरूरतों को पूरा करने वाला एक बेहद विश्वसनीय हथियार प्रणाली है. यह रॉकेट सिस्टम अपनी उच्च मारक क्षमता, त्वरित सटीकता और किफायती लागत के कारण वैश्विक रक्षा बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.
अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS और चीन के PHL-16 जैसे प्रणालियों की तुलना में पिनाका काफी कम लागत में आ जाता है. इसकी वजह से कम रक्षा बजट वाले या विकासशील देशों के लिए यह सिस्टम सबसे किफायती और प्रभावी विकल्प बनकर उभरा है. पिनाका को शामिल करके वे देश अपने आर्टिलरी बेड़े को आधुनिक बनाना चाहते हैं.
चीन के WS और PHL सीरीज के भारी-भरकम रॉकेट सिस्टम के मुकाबले पिनाका बेहद फुर्तीला और ज्यादा इफेक्टिव है. यह सिस्टम का 'शूट एंड स्कूट' (दागो और तुरंत जगह बदलो) के मंत्र पर काम करता है. अटैक करने के तुरंत बाद यह बेहद फुर्ती के साथ अपनी जगह बदल देता है. यही वजह है कि दुश्मन के काउंटर-अटैक से यह सुरक्षित रहता है.
अमेरिकी हथियार सिस्टमों की खरीद के साथ एक दिक्कत ये है कि उनकी खरीद के साथ कई तरह की शर्तें जुड़ी होती हैं. वहीं चीन के हथियारों के साथ गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समस्या है. लेकिन भारत का पिनाका हथियार सिस्टम इन दोनों समस्याओं से मुक्त है. यह न केवल 'बैटल-टेस्टेड' और टिकाऊ है, बल्कि भारत इसके साथ स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की गारंटी भी देता है. यही वजह है कि मुस्लिम देशों से लेकर यूरोपीय मुल्क तक पिनाका खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं. अमेरिका और चीन की तुलना में यह हथियार दुनिया में संतुलित, भरोसेमंद और किफ़ायती रॉकेट सिस्टम के रूप में पहली पसंद बनता जा रहा है.