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'शिवधनुष' के दीवाने हुए मुस्लिम मुल्क, अमेरिका-चीन के बजाय भारत से लेना चाहते हैं 'पिनाका'; आखिर क्यों बढ़ा ऐसा भरोसा?

Features of Pinaka Rocket System: दुनिया के मुस्लिम और यूरोपियन मुल्क भी अपनी रक्षा के लिए अब भगवान शिव की शरण में पहुंच गए हैं. अपनी सुरक्षा के उन्होंने भारत से 'शिवधनुष' यानी 'पिनाका' रॉकेट सिस्टम देने के अनुरोध किया है. आखिर ऐसी क्या वजहें हैं, जो अमेरिका-चीन को छोड़कर 12 देश भारत से यह रॉकेट सिस्टम लेना चाह रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 05:17 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:18 AM IST
'शिवधनुष' के दीवाने हुए मुस्लिम मुल्क, अमेरिका-चीन के बजाय भारत से लेना चाहते हैं 'पिनाका'; आखिर क्यों बढ़ा ऐसा भरोसा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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