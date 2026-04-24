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Hindi Newsदेशहम पांच हमारे पच्चीस! हर मुसलमान चार शादियां और ढेरों बच्चे नहीं पैदा करता, ओवैसी ने कच्छ में BJP-RSS को घेरा

'हम पांच हमारे पच्चीस'! हर मुसलमान चार शादियां और ढेरों बच्चे नहीं पैदा करता, ओवैसी ने कच्छ में BJP-RSS को घेरा

Owaisi: ओवैसी ने कहा, 'बीजेपी-आरएसएस वालों ने नैरेटिव फैला रखा है कि मुसलमान चार शादियां करता है, अरे बताओ कौन करता है, जबकि हम कर सकते हैं. मेरे जैसा एक ही संभाल ले... मैं परेशान हूं. बताओ कौन करता है. 40 साल से हम पर ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:08 PM IST
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असदुद्दी ओवैसी (फाइल)
असदुद्दी ओवैसी (फाइल)

Asaduddin Owaisi: गुजरात में चल रहे स्थानीय चुनावों में प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कच्छ से बीजेपी और आरएसएस पर करारा निशाना साधा है. भुज दौरे  पर देशभर में कौम की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी ने कहा, 'दादा का बुलडोजर नहीं चलेगा, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा. देश बाबासाहेब के संविधान से चलेगा. आज आप सत्ता में हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब आप सत्ता में नहीं होंगे, तब क्या होगा. आपको नैरेटिव गढ़ने से बचना चाहिए. मुसलमानों को नैरेटिव बनाकर टारगेट नहीं करना चाहिए. यहां हालात सही नहीं हैं, इसलिए मैं यहां उसूलों की बात करने आया हूं.'

जनगणना में यह भी गिना जाए किसने कितनी शादियां की: ओवैसी

गुजरात के भुज में एक चुनावी रैली में दिए गए भाषण में, 'ओवैसी ने सरकार से मांग की कि जनगणना में एक ऐसा कॉलम शामिल किया जाए जिसमें यह बताया जाए कि किसकी दूसरी पत्नी है और किसी व्यक्ति ने कितनी शादियां की हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके. ताकि ये पता लग सके कि मुसलमानों की बजाय, अन्य समुदायों के लोगों की दूसरी पत्नियां अधिक हैं.'

हम पांच-हमारे पच्चीस गलत!

ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए कहा,'यह एक भ्रामक कहानी है कि मुसलमानों की तीन पत्नियां होती हैं और वे बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं. आप लोग अपने धर्म में देखिए दूसरी ओर कैसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तो अब खुद सभी हिंदुओं से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने का आह्वान कर रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ दक्षिणपंथी संगठन कहते हैं कि मुसलमान डेमोग्राफी बदलने के लिए चार शादी करते हैं और इस तरह एक पति और चार पत्नियों से कई बच्चे पैदा होते हैं. इस तरह ये कथित बयान अस्तित्व में आया - 'हम पांच और हमारे पच्चीस'. ओवैसी ने इसी नैरेटिव का हवाला दिया.  

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यूसीसी, ट्रिपल तलाक और वक्फ एक्ट मुस्लिम विरोधी: ओवैसी

  • UCC, CAA, तीन तलाक और वक्फ एक्ट को मुस्लिम विरोधी होने के साथ अन्यायपूर्ण कानून है.

  • जब तक भारत के मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता.

  • जब कांग्रेस थी, तो अशांति थी. बीजेपी है तो जुल्म है. नफरत कभी खत्म नहीं होगी, यह याद रखना.

(ये भी पढ़ें- AAP में बड़ी फूट, राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, हरभजन समेत दो-तिहाई सांसद BJP में जाएंगे)

इस तरह ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी पार्टी से जुड़ने और चुनावों में जीत दिलाने  की अपील की है. गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी कई दिनों से गुजरात में कैंप कर रहे हैं. बीते रविवार को सूरत के मुस्लिम बहुल लिंबायत इलाके में जनसभा करते हुए ओवैसी ने कहा  कि 1947 के विभाजन के लिए मुसलमान नहीं, बल्कि कांग्रेस जिम्मेदारों में शामिल थी.

(ये भी पढ़ें- BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... AAP में फूट पर बोले केजरीवाल, सिसोदिया भी भड़के)

हम किसी की बी-टीम नहीं: ओवैसी

गुजरात में ओवैसी ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं हैं. अगर कोई एक पार्टी बीजेपी से आंख से आंख मिलाकर अपनी मांगें मनवा सकती है तो वो एआईएमआईएम है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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