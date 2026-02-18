सरकारी नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का 5% आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किए सभी आदेश

Muslim Reservation: महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़े पुराने प्रावधानों को औपचारिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है. यह आरक्षण साल 2014 में एक अध्यादेश के जरिए विशेष पिछड़ा प्रवर्ग-ए (SBC-A) के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया था. राज्य सरकार के ताजा फैसले के अनुसार, उस अध्यादेश के आधार पर जारी सभी शासन निर्णय (GR) और परिपत्र अब निरस्त माने जाएंगे. साथ ही, इस श्रेणी के तहत नए जाति प्रमाण-पत्र और जाति वैधता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाएंगे.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई थी रोक

गौरतलब है कि 2014 में तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया था. हालांकि, इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 14 नवंबर 2014 को हाई कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद यह अध्यादेश 23 दिसंबर 2014 तक विधेयक के रूप में पारित नहीं हो सका और स्वतः ही निरस्त हो गया.

अब राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि चूंकि अध्यादेश कानून का रूप नहीं ले पाया था इसलिए उसके आधार पर जारी सभी प्रशासनिक आदेश भी अमान्य माने जाएंगे. इसका सीधा असर उन छात्रों और अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जो इस आरक्षण श्रेणी के तहत प्रवेश या नौकरी की उम्मीद कर रहे थे.

नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

सरकार के फैसले के बाद अब मुस्लिम समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही, इस श्रेणी में प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह बंद कर दी गई है. पहले जारी किए गए कुछ आदेश और सर्कुलर भी रद्द माने जाएंगे.