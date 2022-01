ऐप पर डाली गईं मुस्लिम महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें, महिला सांसद भड़कीं; मचा बवाल

मुंबई: सोशल मीडिया ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की आपत्तिजनक (Muslim Women Obscene Pics On App) तस्वीरों को अपलोड करने पर बवाल मचा हुआ है. शिवसेना सांसद (Shivsena MP) प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने शनिवार को कहा कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब (GitHub) का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें एक ऐप पर अपलोड की गई हैं. इस मामले को मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के सामने उठाया है और मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘मुंबई पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर (क्राइम) रश्मि करांदिकर से बात की. वे इसकी जांच करेंगे. महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) से भी हस्तक्षेप करने के लिए बात की है. उम्मीद है कि इस तरह की गलत साइट के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ा जाएगा.'

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पहले वो सुल्लीडील्स और अब बुल्लीडील्स के रूप में सामने आए हैं. ट्विटर इंडिया से सहयोग की उम्मीद है. अगर इन अकाउंट्स को फ्लैग किया जाएगा तो अपराधियों तक जल्द पहुंचने में मदद मिलेगी.

First they came using #SulliDeals now as #BulliDeals , expect cooperation from @TwitterIndia , as some accounts have been flagged, will help reach the perpetrators sooner. @GoI_MeitY @HMOIndia

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) January 1, 2022