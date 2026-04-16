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Hindi Newsदेशसियासी दलदल से दूर रहें...., महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील

'सियासी दलदल से दूर रहें....', महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील

एक तरफ जहां देश की सियासत में महिला भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं ऐसे बयानों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या समाज के सभी वर्गों की महिलाएं इस बदलाव का समान रूप से हिस्सा बन पाएंगी या नहीं. यही वजह है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक चर्चा का विषय भी बन गया है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:02 PM IST
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महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील (मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी) )
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील (मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रजवी) )

महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है. केंद्र सरकार 2029 तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और कई स्तरों पर इसका समर्थन भी हो रहा है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस मुद्दे पर अलग राय रखी है. उन्होंने महिला आरक्षण का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही मुस्लिम महिलाओं को सक्रिय राजनीति से दूर रहने की सलाह दे दी. उनके इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है.

महिला आरक्षण बिल को लेकर बरेली से एक दिलचस्प और सकारात्मक बयान सामने आया है. आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महिला आरक्षण से जुड़ी पहल का खुलकर समर्थन किया है. मौलाना रजवी का कहना है कि देश में महिलाओं को आरक्षण देना एक अहम और सराहनीय कदम है. उनके मुताबिक, यह पहल आधी आबादी को बराबरी का हक दिलाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकती है. उन्होंने इसे एक सकारात्मक सोच बताते हुए कहा कि इससे समाज में संतुलन और प्रतिनिधित्व दोनों मजबूत होंगे.

महिला आरक्षण बिल पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी?

मौलाना बरेलवी ने कहा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. उनका उद्देश्य साफ है, आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक महिलाएं चुनकर संसद तक पहुंचें. मौलाना के अनुसार, जब ज्यादा महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आएंगी, तो देश की राजनीति में एक नया दृष्टिकोण और संतुलन देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर, मौलाना रजवी ने इस पहल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत और जरूरी कदम बताया है, जो आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र को और भी समावेशी बना सकता है. 

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सियासत के दलदल से दूर रहें मुस्लिम महिलाएं

वहीं मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं की सियासत में भागीदारी को लेकर कहा कि पहले की सियासत और आज की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है. उन्होंने आज की राजनीति को चालाकी और धोखे से भरा बताया और कहा कि यह एक ऐसे दलदल की तरह है, जहां कदम रखने पर इंसान फंस सकता है. उनके मुताबिक, इस माहौल में महिलाओं के लिए इज्जत, सम्मान और गरिमा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. जब महिलाएं राजनीति में कदम रखती हैं, तो कई बार उन्हें पर्दे की मर्यादा से समझौता करना पड़ सकता है. उन्होंने इस्लामिक दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए बताया कि इस्लाम महिलाओं को घर की गरिमा मानता है और उनकी सुरक्षा, सम्मान व हिफाजत को सबसे अहम माना गया है. इसी वजह से, उनके मुताबिक, महिलाओं को ऐसी सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. 

बता दें कि सरकार ने गुरुवार (16 अप्रैल) को लोकसभा में 3 अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. इनका उद्देश्य 2029 तक महिला आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करना है.

ये तीनों विधेयक इस प्रकार हैं:

  • संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026

  • परिसीमन विधेयक, 2026

  • केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026

पहला विधेयक, देश की संसदीय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना सामने आई है. इस प्रस्ताव के तहत नई संरचना में 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की जाएंगी. इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी और बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन के अनुसार संसद में प्रतिनिधित्व को अधिक व्यापक और संतुलित बनाना है.

दूसरा विधेयक, परिसीमन विधेयक, 2026 है.  दरअसल देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है. इस विधेयक का आधार वर्ष 2011 की जनगणना को बनाया गया है, यानी उसी के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं फिर से निर्धारित की जाएंगी. सरल शब्दों में कहें तो, जहां आबादी बढ़ी है वहां सीटों का आकार और संख्या बदल सकती है, जबकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में बदलाव अलग तरीके से दिख सकता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व संतुलित और जनसंख्या के अनुपात में हो, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बन सके.

तीसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में अब महिला आरक्षण लागू होने की राह आसान हो गई है. लंबे समय से इस मुद्दे पर स्पष्टता का इंतजार था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बेहतर हिस्सेदारी मिल सकेगी. इस कदम से स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। अब तक जहां कई स्तरों पर महिलाओं की मौजूदगी सीमित रही है, वहीं इस फैसले के बाद नई संभावनाएं खुलेंगी. खासकर जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में, जहां विधानसभा व्यवस्था है, वहां यह बदलाव राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः 33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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