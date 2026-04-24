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Hindi Newsदेशगुजरात के सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

गुजरात के सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Surat Molestation Case: सूरत में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने पहले पब्लिक फिर पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया. अब आरोपी आगे कभी किसी महिला या छात्रा के साछ बदतमीजी नहीं करेगा. छेड़छाड़ के आरोपी ने माफी मांगते हुए कहा कि वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 25, 2026, 12:08 AM IST
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(सांकेतिक तस्वीर) सूरत पुलिस वीडियो ग्रैब (@CP_SuratCity)
(सांकेतिक तस्वीर) सूरत पुलिस वीडियो ग्रैब (@CP_SuratCity)

Surat news: गुजरात की डायमंड सिटी नाम से मशहूर सूरत में कुछ देर पहले छेड़छाड़ की एक घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. शहर के व्यस्त इलाके में एक मुस्लिम युवक ने महिला से छेड़छाड़ की. जिसका महिला ने विरोध किया. उसकी चीख-पुकार सुन मौके पर मौजूद भीड़ ने
आरोपी युवक को जमकर पीटा. शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए फौरन आरोपी को गिरफ्तार किया है. वही इस घटना से आक्रोशित भीड़ ने छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए थाने के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया.

स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर नारेबाजी की.  इस दौरान, उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई. इसके बाद, पुलिस लोगों को मौके से लोगों को खदेड़ा. थाने का घेराव करने आए लोगों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे. लोग अपने हाथों में लाठी और डंडे लिए नजर आए.

आरोपी को पीटा

जब ये घटना सामने आई तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक खबर पूरे इलाके में फैल गई थी और इस वजह से बहुत सारे लोग वहां आ गए थे. इसके बाद, भीड़ ने पुलिस वैन से उतारकर आरोपी को पीटा. हालात बिगड़े तो और फोर्स बुलानी पड़ी और तब कहीं जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

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विधायक ने की शांति की अपील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक मनु पटेल भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने भी लोगों से शांति बहाल करने की अपील की. उन्होंने कानून-व्यवस्था का पालन करने की अपील की. इस घटना के मद्देनजर, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पूरे इलाके को राउंड अप किया. दूसरे थानों से भी पुलिस के जवान यहां पहुचे हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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