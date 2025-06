Jagannathpuri: मुसलमान बना रहे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, रथयात्रा से पहले चढ़ा पारा, बीजेपी का ममता सरकार पर हल्ला बोल

Jagannathpuri Prasad Controversy: पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले एक नया विवाद गरमा गया है. मामला अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है. विवाद भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किए जा रहे प्रसाद, खासकर मिठाइयां, जिन्हें कुछ मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं. हिंदू संगठनों और भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये परंपरा और श्रद्धा का अपमान है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद शमिल भट्टाचार्य ने तीखा हमला करते हुए कहा,बीजेपी इसे 'सनातन परंपरा पर हमला' बता रही है और मांग कर रही है कि प्रसाद निर्माण सिर्फ श्रद्धालु हिन्दू कारीगरों के हाथों ही हो. इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है. बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर इसे हिन्दू अस्मिता का सवाल बताया है.

मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा,'पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बेखौफ होकर हिंदू भावनाओं को कुचल रही हैं. मुर्शिदाबाद जिले के सुती 1 ब्लॉक में मिठाई की दुकानों और राशन डीलरों- जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं को कथित तौर पर गाजा और पेरा की तैयारी और वितरण का काम सौंपा गया है, जिसे प्रभु जगन्नाथ देव का पवित्र प्रसाद बताया जा रहा है. यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है. यह जानबूझकर उकसाने की कोशिश है.

Mamata Banerjee is trampling on Hindu sentiments with impunity in West Bengal!

In the Suti 1 Block of Murshidabad district, sweet shops and ration dealers — majority of them Muslim — have reportedly been entrusted with the preparation and distribution of Gaja and Pera, which are… https://t.co/NVU921fPQ6 pic.twitter.com/zhnIRB4PL8

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 19, 2025