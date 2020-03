मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा कदम, किया ऐलान- नमाज मस्जिदों की बजाय घर में ही करें अदा

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन किया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लॉकडाउन के बाद जुमे की नमाज मस्जिदों में नहीं अदा की जाएगी. लोग अपने घरों में नमाज अदा करेंगे. कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई है उसे लेकर ही धर्मगुरुओं ने ये कदम उठाया है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट के जरिए मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से यह अपील की है कि लोग जुमे की नमाज मस्जिदों के बजाय अपने घर में ही अदा करें.

Due to #NovelCoronavirus pandemic, Muslims are recommended to offer Zuhur at home instead of praying Jumah at mosques. DON'T come out for congregational prayers and #StayAtHomeSaveLives. It is mandatory upon all to avoid causing harm to their fellow citizens. #NoJumahInMasjid

— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) March 26, 2020