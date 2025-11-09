Advertisement
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान

RSS News: संघ प्रमुख भागवत ने कहा, 'भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. इसलिए संघ से किसी चीज की उम्मीद न करें. अगर आप दूसरों से कोई अपेक्षा किए बिना संघ में आते हैं, तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं'. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:26 PM IST
Mohan Bhagwat on RSS: आरएसएस के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देशभर में लगातार कार्यक्रमों की श्रंखला चल रही है. संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसे आयोजनों के जरिए दुनियाभर के लोगों को हिंदुत्व और संघ को लेकर फैली भ्रांतियों से जागरूक कर रहे हैं. इस कड़ी में रविवार को भागवत ने कर्नाटक के एक आयोजन में बड़ा बयान दिया है. प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ में सभी का स्वागत है. जो लोग इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वे संघ में शामिल हो सकते हैं.

सबका स्वागत लेकिन...

आरएसएस प्रमुख ने संघ के आउटरीज कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए कहा, 'किसी भी ब्राह्मण, शैव, मुसलमान या ईसाई को संघ से बाहर नहीं रखा गया है. केवल हिंदुओं को ही अनुमति है, और हिंदू से हमारा तात्पर्य उन सभी से है जो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं. विभिन्न संप्रदायों के लोग संघ में आ सकते हैं; बस अपनी अलग पहचान को अलग रखें.'

ये भी पढ़ें- 

उन्होंने यह टिप्पणी इस सवाल का जवाब देते हुए की कि क्या मुसलमानों को संघ में आने या काम करने की इजाजत है और संघ अल्पसंख्यकों में विश्वास कैसे पैदा करना चाहता है. इस सवाल के जवाब में भागवत ने कहा, 'आपकी विशिष्टता का स्वागत है. लेकिन जब आप शाखा में आते हैं, तो आप भारत माता के पुत्र, इस हिंदू समाज के सदस्य के रूप में आते हैं. मुस्लिम और ईसाई भी हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के लोगों की तरह शाखा में आते हैं. हम न तो उनकी गिनती करते हैं और न ही उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं. हम सभी भारत माता के पुत्र हैं. संघ सभी को इसी नजर से देखता है.'

''भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं

अपनी बात आगे बढ़ाते हुए भागवत ने कहा, 'पहले, चर्च जैसे कुछ समुदायों और समूहों को अलग या अछूता रखा जाता था. अब हमें उनसे संपर्क करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे - यही हमारे आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य है. लेकिन आउटरीच का मतलब यह नहीं है कि हम उन पर कुछ थोपेंगे या कुछ करेंगे. संघ कहता है कि हम किसी के लिए भी कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां आने वाले हर व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी इमानदारी से निभाकर अपनी प्रगति स्वयं करनी होगी. (IANS)

 

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Mohan Bhagwat

