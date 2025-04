'धर्म पूछकर मर्डर...मुसलमान कमज़ोर महसूस कर रहे', पहलगाम हमले पर बोले वाड्रा; BJP का पलटवार

Robert Vadra Statement On Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश में मातम पसरा हुआ है. इस हमले की पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं साथ अमेरिका समेत कई मुल्कों ने निंदा की है. वहीं, इस हमले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आया है. बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने इस हमले में जान गंवाने वालों 28 लोगों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त किया. लेकिन इसके बाद उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि 'हमलावरों ने ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह मैसेज देने के लिए किया कि 'मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं.' वाड्रा के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

रॉबर्ट वाड्रा का पूरा बयान

रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अगर आप इस आतंकी हमले का विश्लेषण करें, अगर वे (आतंकवादी) लोगों की पहचान देख रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है... और ईसाईयों के बीच भी. पहचान को देखना और फिर किसी की हत्या करना, यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर महसूस कर रहे हैं. अल्पसंख्यक कमज़ोर महसूस कर रहे हैं.

मंगलवार दोपहर पहलगाम के बैसरन इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत पर पूरे देश में शोक की लहर है, ऐसे में वाड्रा के बयान ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. भाजपा ने उन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वाड्रा ने 'आतंकवादियों को पनाह दी.'

Shocking! Sonia Gandhi’s son-in-law Robert Vadra shamelessly defends an act of terror, offering cover to the terrorists instead of condemning them. He doesn’t stop there, instead, shifts the blame onto India for the atrocities committed by Pakistani terrorists. https://t.co/3CQlCmewjn

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 23, 2025