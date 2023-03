Lucknow Best Food: लखनऊ का ये फूड है सबसे लजीज! मस्त है इसका स्वाद, खाकर हो जाएंगे इसके दीवाने

Must Try Food in Lucknow: अगर आप खाने के दीवाने हैं और नई-नई चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है तो आपको लखनऊ (Lucknow) और उसका खाना खूब पसंद आ सकता है. लखनऊ में खाने की ऐसी कई लजीज चीजें हैं जो आप कम से कम एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं. इनमें टुंडे कबाब से लेकर प्रकाश की कुल्फी तक का नाम शामिल है. गोमती नगर में मिलने वाली बास्केट चाट के भी काफी लोग दीवाने हैं. चौक पर बिकने वाला शीरमाल और राजा की ठंडाई भी लोग खूब पसंद करते हैं. लखनऊ में खाने-पीने की तमाम बेहतरीन चीजें हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

टुंडे कबाब (Tunday Kabab) लखनऊ का टुंडे कबाब देशभर में मशहूर है. यह एक अलग तरह का मसालेदार कबाब होता है. दूर-दूर से लोग इसे खाने आते हैं. कहते हैं कि टुंडे कबाब इतना सॉफ्ट होता है कि यह मुंह में जाते ही घुल जाता है. लोग इसे रुमाली रोटी के साथ खाना खूब पसंद आ रहा है. टुंडे कबाब के लखनऊ में कई आउटलेट हैं. अमीनाबाद वाला टुंडे कबाब का आउटलेट सबसे मशहूर है. प्रकाश की कुल्फी (Prakash Ki Kulfi) लखनऊ की प्रकाश की कुल्फी भी बहुत प्रसिद्ध है. यह कुल्फी लोगों को खूब पसंद आती है. यह एक प्रकार का कुल्फी फालूदा होता है. प्रकाश की कुल्फी का स्वाद बड़ा ही जबरदस्त होता है. आप कम से कम इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं. बास्केट चाट (Basket Chat) लखनऊ की बास्केट चाट भी काफी लोकप्रिय है. चटपटा खाना पसंद करते हैं तो लखनऊ की चाट आपको खूब पसंद आएगी. ये चाट आलू की बनी होती है. कई प्रकार की चटनी मिलाकर इसे काफी लजीज बनाया जाता है. लोग इसे दही के साथ खाना भी पसंद करते हैं. शीरमाल (Sheermal) लखनऊ में चौक चौराहे पर मिलने वाला शीरमाल भी लोगों को खूब पसंद आता है. इसका रंग केसरिया होता है और यह नान जैसी होती है. खाने में यह मीठी लगती है. इसो दूध, यीस्ट और मैदा की मदद से बनाया जाता है. जब भी लखनऊ जाएं आप शीरमाल एक बार जरूर खा सकते हैं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे