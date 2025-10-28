DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, यूपी के सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण

Mustafabad to Kabirdham: आज हम योगी आदित्यनाथ के नाम-परिवर्तन वाले निर्णय का विश्लेषण करने वाले हैं. यूपी के मुख्यमंत्री अब तक 2 बड़े शहरों के नाम बदल चुके हैं. रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिये. 12 से ज्यादा शहरों और कस्बों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव भी सरकार के पास है. इन प्रस्तावों को लेकर सरकार सकारात्मक है. नाम बदलने का उद्देश्य सांस्कृतिक-धार्मिक पहचान को वापस लाना है. इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़ा फैसला किया. उन्होंने एक और कस्बे का नाम बदलने का ऐलान किया है.

मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात

योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे थे. मुस्तफाबाद के कबीरधाम गए. वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए. जब वो मंच से बोल रहे थे तभी उन्होंने गांव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं रहते, उसका नाम मुस्तफाबाद कैसे हो सकता है? इसके बाद मुख्यमंत्री ने वो ऐलान कर दिया, जिसकी प्रतीक्षा गांव के लोग कई बरसों से कर रहे थे. हम आपको सुनाते हैं कि योगी ने मुस्ताफाबाद का नया नामकरण क्या किया है?

योगी के फैसले का मतलब क्या?

योगी आदित्यनाथ इस निर्णय को अपनों से आत्मियता का उदाहरण बता रहे हैं. गांव के लोग कह रहे हैं कि ये योगी का उपकार है. जिस कबीरधाम के नाम पर मुस्तफाबाद का नया नामकरण हुआ है, वो 70 साल पुराना है. इस गांव में पिछले 70 साल में काफी परिवर्तन हुआ है. लोगों ने पहले भी कई बार गांव के नाम को बदलने का ज्ञापन दिया था. लेकिन पिछली सरकारों ने कभी नहीं सुना. अब योगी ने ऐसा फैसला क्यों किया..वो भी उन्होंने खुद ही बताया है, आप भी सुनिए उसे.

मुगल शासकों पर निशाना

योगी आदित्याथ ने जिसका नाम नहीं लिया, उन्हें सब जानते हैं. सदियों पुराने कट्टरपंथी शासकों के नाम परिवर्तन का लंबा इतिहास रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही करीब 400 गांव-कस्बों और शहरों का नाम बदल दिया गया था. देशभर में ये गिनती 700 के करीब है. ये पाप बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर और औरंगजेब तक सबने किया.

नाम में क्या रखा है?

मित्रो, विलियम सेक्सपियर की लिखी एक पंक्ति हैं कि नाम में क्या रखा है? ये सवाल बहुत छोटा है. लेकिन इसका जवाब उतना ही बड़ा है. नाम में बहुत कुछ रखा है. असल में नामकरण एक वैचारिक युद्ध है. इसकी शुरुआत मुगलों ने की थी. नाम परिवर्तन के जरिए मुगल शासकों ने सनातनी आत्मा पर लगातार चोट की. अपने विचारों के विस्तार के लिए गांव-कस्बों और शहरों के नाम बदले. यहां तक कि हिंदुओं के श्रद्धास्थल तक के नाम बदल दिए थे. लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भारतीय संस्कृति की पुनरस्थापना के नाम पर नाम परिवर्तन कर रहे हैं. इसे आप नाम-वापसी भी कह सकते हैं.

पिछली सरकारें भी बदल चुकी हैं कई नाम

मित्रों, उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तन को लेकर मायावती और अखिलेश की लड़ाई चर्चित है. दलित पहचान के नाम पर मायावती ने जो नाम रखे थे उसे अखिलेश यादव ने बदल दिया था. लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नाम परिवर्तन को दलितों से उठाकर वहां तक लेकर गए, जिसकी स्वीकार्यता राष्ट्रीय स्तर की है. जो राष्ट्रीयता से जुड़ा है. जिसका सीधा सरोकार सनातन से है. योगी ने कट्टरपंथ के उस जख्म का इलाज किया, जो सदियों से लोगों को दर्द दे रहा था.

योगी ने सबसे पहले किस नाम को बदला?

योगी आदित्यनाथ ने इसका आरंभ 2018 में किया. पहले मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदलाय उपाध्याय नगर किया. फिर इलाहबाद, प्रयागराज हुआ. फैजाबाद, अयोध्या हुआ. और फिर ये उदाहरण बनता चला गया. राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार हुआ.

दूसरे राज्यों की सीएम भी कर रहे फॉलो

मित्रो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस 2 शहरों का नाम बदल चुके हैं. उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी 12 स्थानों का नाम परिवर्तित कर चुके हैं. मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने 65 से ज्यादा ऐसे गांव जो इस्लामिक संदेश दे रहे थे, उसका नाम बदल दिया.

बिहार चुनाव से पहले नाम परिवर्तन की बात

योगी आदित्यनाथ सरकार के पास 12 से अधिक शहरों और कस्बों के नाम बदलने के प्रस्ताव पहले से हैं. अब उसमें एक और नाम जुड़ गया है. योगी ने ये ऐलान ऐसे समय में किया है, जब बिहार में चुनाव हो रहा है. बिहार के चुनाव में भी नाम परिवर्तन के योगी मॉडल की चर्चा हो रही है. मैथिली ठाकुर जहां से चुनाव लड़ रही हैं, उस अलीगनर का नाम बदलने का वादा किया जा रहा है. जब बिहार चुनाव में योगी और उनके मॉडल की चर्चा जोरों पर है, तो हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बात की. यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर बिहार के वोटर क्या कह रहे हैं..वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे.

बिहार में सीएम योगी को लेकर चर्चा

बिहार में ये लोकप्रियता है योगी की. बिहार चुनाव में योगी के काम की चर्चा हो रही है. यही बात बीजेपी विरोधियों को चुभ रही है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं कारी सोहैब. वक्फ कानून पर विवादित बयान देने वाले कारी सोहैब के बारे में हमने आपको DNA में विस्तार से बताया था. इनकी नई पहचान अल्पज्ञानी नेता के तौर पर बनी है. वो योगी को लेकर कैसे बौखलाए हुए हैं, वो भी आपको देखना और सुनना चाहिए.

मित्रो, सख्त कानून-व्यवस्था को लेकर योगी का बुलडोजर देशभर में एक ब्रांड बन चुका है. उसी तरह सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए नाम-वापसी अभियान भी एक ब्रांड की तरह ही है. देशभर के नेता योगी को फॉलो कर रहे हैं. असल में नाम बदलना सिर्फ भूगोल का नहीं विचारधारा का नक्शा बदलने जैसा है. यह प्रक्रिया सत्ता की विचारों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्ज कराने की रणनीति है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे वोट बैंक तो सधता ही है, इससे विरासत की पुनरव्याख्या भी होती है. और यही काम योगी कर रहे हैं.

