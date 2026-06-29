/मटन के साथ दही...एक ही थाली में परोसी गई मौत! खाना खाते ही बिगड़ी कपल की तबीयत, पत्नी की मौत

महाराष्ट्र के नासिक जिले के बागलाण तालुका के आखतवाड़े गांव में संदिग्ध फूड प्वॉइजनिंग का मामला सामने आया है. रात के भोजन में मटन के बाद दही खाने की वजह से किसान दंपती की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है. महाराष्ट्र के नासिक जिले के बागलाण तालुका स्थित आखतवाड़े गांव में संदिग्ध फूड प्वॉइजनिंग का मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया है.
इस दंपती की तबीयत भोजन करने के कुछ समय बाद अचानक बिगड़ गई. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति की हालत गंभीर बनी हुई है.मिली जानकारी के अनुसार, 68 वर्षीय द्वारकाबाई ह्यालीज और उनके 78 वर्षीय पति शांताराम ह्यालीज ने घर पर मटन का भोजन किया था. इसके बाद दोनों ने दही भी खाया. कुछ ही देर में दोनों को बेचैनी महसूस होने लगी और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई.
परिजनों ने दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन द्वारकाबाई ह्यालीज की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं शांताराम ह्यालीज का मालेगांव के अस्पताल में इलाज जारी है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकीय निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.
प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों की तबीयत किस वजह से बिगड़ी. एहतियात के तौर पर भोजन के नमूने जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं. प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला फूड प्वॉइजनिंग का था या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.
स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वैज्ञानिक जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है.