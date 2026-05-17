'गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु, देशभर में गो कुर्बानी पर लगे बैन... इस्लामिक स्कॉलर की PM मोदी से बड़ी मांग

Cow Slaughter Ban: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और देशभर में गौहत्या तथा गाय की कुर्बानी पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने अनुच्छेद 48 का हवाला देते हुए कहा कि यह मांग सामाजिक सौहार्द, पशु संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है.
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Gau Hatya Ban Demand: बिहार के मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) से एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक पहल सामने आई है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने तथा देशभर में गौहत्या और गाय की कुर्बानी पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि भारत विविधताओं, धार्मिक सहिष्णुता और गंगा-जमुनी तहजीब का देश है, जहां सभी समुदायों ने मिलकर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है.
हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने कहा कि गाय सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रही है. उन्होंने लिखा कि करोड़ों लोगों की भावनाएं गाय से जुड़ी हुई हैं और गौसंरक्षण भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा विषय है. पत्र में उन्होंने भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 48 का हवाला दिया, जिसमें गौवंश संरक्षण की बात कही गई है.
इस्लामिक स्कॉलर ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी धर्म या समुदाय विशेष के विरोध में नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत का मुस्लिम समाज हमेशा शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान का समर्थक रहा है. उनका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, पशु संरक्षण और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर टकराव नहीं, बल्कि संवाद और संतुलन की जरूरत है.
हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने केंद्र सरकार से कई अहम मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गौसंरक्षण आयोग बनाने और सभी धर्मों एवं समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर राष्ट्रीय सहमति तैयार करने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी एकता और गंगा-जमुनी संस्कृति में है, जिसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.
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इस पत्र के सामने आने के बाद बिहार समेत कई सामाजिक और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता की दिशा में पहल बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय मान रहे हैं. फिलहाल इस पत्र पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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