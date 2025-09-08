गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम? चौंका देगी इस गांव की कहानी

Intrusion into Voter List in Muzaffarpur: अगर लोकतंत्र की बुनियाद में घुसपैठ का विश्लेषण करेंगे. चुनाव लोकतंत्र का बुनियाद है. मतदान का आधार वोटर लिस्ट होती है. इसी वोटर लिस्ट में घुसपैठ हुई है. सही सुना आपने वोटर लिस्ट में घुसपैठ हुई है. सरकारी भाषा में इसे गलती कहा जाएगा. लेकिन जो हुआ है उसे घुसपैठ कहना ही सही है.

मोहनपुर गांव की वोटर लिस्ट

हम आपको मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव की वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं. कुछ नामों को हमने खासतौर पर हाईलाइट किया है. ये मुस्लिम मतदाताओं के नाम हैं. हिंदू मतदाताओं के बीच में मुस्लिम मतदाताओं का भी नाम है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कहा जा रहा इसे घुसपैठ?

आमतौर पर ऐसा होता है. वोटर लिस्ट में हिंदू और मुस्लिम नाम साथ-साथ होते है. लेकिन हम इसे घुसपैठ क्यों कह रहे हैं इसे समझिए. मित्रों मोहनपुर गांव में मुसलमानों का एक भी परिवार नहीं रहता है. यहां मुस्लिम आबादी शून्य है. फिर वोटर लिस्ट में मुस्लिम नाम कैसे जुड़े. ये बड़ा सवाल है. ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बिहार में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट सुधार को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. इसी बीच जमीन पर वोटर लिस्ट में घुसपैठ हो रही है.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने से क्या होता है?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है. इससे चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ता है. अब सवाल ये है कि क्या ये सरकारी भाषा में गलती है या वोटर लिस्ट में घुसपैठ है.

एक ही मकान नंबर में हिंदू और मुस्किल दोनों थे

मित्रों अगर गलती होती को एक-दो या पांच-दस नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए होते. लेकिन यहां जो हुआ उसे हम घुसपैठ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही मकान नंबर में हिंदू परिवार के तीन-चार मतदाताओं के साथ एक दो मुस्लिम मतदाता का नाम भी शामिल किया गया है. ये गलती या संयोग नहीं हो सकता है. एक मकान में एक हिंदू तो चार मुस्लिम वोटर्स के नाम हैं. मकान संख्या 10 में हिंदू परिवार के चार सदस्य हैं, तो एक मुस्लिम वोटर भी है.

गलती नहीं वोटर लिस्ट में घुसपैठ

जिन लोगों का निधन हो गया है या जो परिवार गांव में नहीं रहते हैं उनके नाम घर के पते पर भी मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं. इसलिए इसे गलती नहीं वोटर लिस्ट में घुसपैठ कहा जा रहा है.

मतदाता सूची में घुसपैठ चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है

2020 के विधानसभा चुनाव में सकरा सीट पर जीत हार का फैसला महज 1 हजार 537 वोटों से हुआ था. इसलिए वोटर लिस्ट में हुई घुसपैठ को स्थानीय लोग सियासी साजिश बता रहे हैं. मतदाता सूची में घुसपैठ की शिकायत अधिकारियों से की गई है. अधिकारी इस तकनीकी खामी बता रहे हैं. सरकारी सिस्टम बड़ी से बड़ी गलती को भी सामान्य त्रुटि बताता है. लेकिन यहां सवाल लोकतंत्र का है इसलिए आज हमने वोटर लिस्ट में इस घुसपैठ को मुद्दा बनाया. उम्मीद है जल्द ही प्रशासन इस गड़बड़ी को दूर करेगा और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा बनाया जाए.