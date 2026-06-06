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नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का महाकुंभ... 2047 के भारत की नींव रखने के लिए दिल्ली में जुटेंगे 6000 युवा

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में MY Bharat के मेगा कार्यक्रम में देशभर के युवा जुट रहे हैं. 'विकसित भारत' के विजन को आगे बढ़ाने वाले इस खास आयोजन की प्रमुख बातें, उद्देश्य और युवाओं की भूमिका जानिए.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 06, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:06 PM IST
नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का महाकुंभ... 2047 के भारत की नींव रखने के लिए दिल्ली में जुटेंगे 6000 युवा
Image Credit: नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का महाकुंभ, MY Bharat सम्मेलन में जुटेंगे हजारों युवा

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