/नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का महाकुंभ... 2047 के भारत की नींव रखने के लिए दिल्ली में जुटेंगे 6000 युवा

इस अवसर पर My India संगठन अपनी हालिया उपलब्धि का भी जश्न मनाएगा. संगठन को एक सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है. यह उपलब्धि ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज़’ के माध्यम से हासिल की गई, जिसमें देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 50 लाख से अधिक युवाओं ने भागीदारी की. आधिकारिक मूल्यांकन अवधि के दौरान 3,90,812 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक क्विज़ पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. यह उपलब्धि विकसित भारत 2047 के संकल्प के प्रति युवाओं की बढ़ती भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय रुचि को दर्शाती है.