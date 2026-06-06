/नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का महाकुंभ... 2047 के भारत की नींव रखने के लिए दिल्ली में जुटेंगे 6000 युवा

देश के युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़ने और उनके विचारों को राष्ट्रीय विकास की दिशा से जोड़ने के उद्देश्य से एक भव्य युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 6,000 से अधिक युवा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिससे यह कार्यक्रम युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन बन जाएगा. इनमें छात्र, युवा पेशेवर, उद्यमी, महिला प्रतिभागी, कंटेंट क्रिएटर, नवाचार से जुड़े युवा, उभरते नेतृत्वकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले युवा शामिल रहेंगे.
इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया और रेखा गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, सामाजिक नेतृत्वकर्ता और युवा प्रेरणास्रोत भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान समय के सफल लोगों और भविष्य के भारत को दिशा देने वाले युवाओं के बीच संवाद स्थापित करना है, ताकि राष्ट्र निर्माण और जन नेतृत्व के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूती मिले.
सम्मेलन के दौरान कई चर्चित हस्तियां युवाओं से अपने अनुभव साझा करेंगे. इनमें भारत के सबसे तेज धावकों में गिने जाने वाले गुरिंदर सिंह, अभिनेता विक्रांत मैसी, बोट के सह-संस्थापक और मुख्य विपणन अधिकारी बोट से जुड़े उद्यमी अमन गुप्ता, ओलंपिक पदक विजेता अमन सेहरावत, यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाले युवा और लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर शामिल होंगे. इनमें मल्हार कलंबे और आरजे रौनक जैसे नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने कार्य और सामाजिक योगदान से लाखों लोगों को प्रभावित किया है. कार्यक्रम में खेल, उद्यमिता, सुशासन और कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उभरते युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा.
इस अवसर पर My India संगठन अपनी हालिया उपलब्धि का भी जश्न मनाएगा. संगठन को एक सप्ताह के भीतर सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है. यह उपलब्धि ‘विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज़’ के माध्यम से हासिल की गई, जिसमें देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 50 लाख से अधिक युवाओं ने भागीदारी की. आधिकारिक मूल्यांकन अवधि के दौरान 3,90,812 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक क्विज़ पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. यह उपलब्धि विकसित भारत 2047 के संकल्प के प्रति युवाओं की बढ़ती भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय रुचि को दर्शाती है.
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे देश के लिए यह युवा सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी की आकांक्षाओं, उपलब्धियों और संभावनाओं का उत्सव होगा. देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले हजारों युवा परिवर्तनकर्ताओं की मौजूदगी इस बात को रेखांकित करेगी कि अमृत पीढ़ी भारत के विकास, समावेशी प्रगति और आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है. यह सम्मेलन राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा.