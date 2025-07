'मोदी के टिफिन में गुड़-मूंगफली थी...', PM को किसने बताया तपस्वी, 27 साल बाद पहली मुलाकात का अब किया खुलासा, देखें वीडियो

M L Mittal reaction On PM Modi first Meeting: भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. जिसे बढ़ाने में सबसे बड़ा सहयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी. पीएम मोदी इन दिनों 2 जुलाई से 10 जुलाई तक पांच देशों की यात्रा पर हैं. सबसे पहले वह घाना गए हैं. जहां पर अफ्रीकी देश घाना ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा है. यह न केवल भारत के लिए एक गर्व का क्षण है, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों का प्रतीक भी है. पीएम मोदी को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी ने उन्हें तपस्वी बताया और उनके पुराने दिनों की कई सारी बातें दुनिया को बताई. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर.

उद्योगपति ने किया पीएम मोदी को लेकर खुलासा

उद्योगपति और स्टील कारोबारी एम.एल. मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है. जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की सादगी, सेवा-भावना और नेतृत्व की मिसाल को याद किया. उन्होंने बताया कि पहली बार उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से वर्ष 1998 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जब वह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे.

Watch: Steel Industry Industrialist M. L. Mittal says, "My first meeting with Narendra Modi took place in 1998 in New York. It was during a program organized by the Writer’s Nation, focused on poverty eradication, religious harmony, and the concept of the World is One Family,… pic.twitter.com/PtgLfcg3qo

— IANS (@ians_india) July 2, 2025