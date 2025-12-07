'डर के मारे मैं चिल्ला रही थी, मेरा शरीर कांप...', गोवा नाइट क्लब की आग से कैसे बची कजाकिस्तानी डांसर?

Goa Night Club Fire: क्रिस्टीना जब क्लब में अपने साथी कलाकारों के साथ डांस प्रोग्राम कर रहीं थीं तभी दूसरे परफॉर्मेंस शो के दौरान शार्ट-सर्किट की वजह से वहां आग लग गई. जब तक कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते तबतक आग फैल चुकी थी. क्रिस्टीना ने बताया कि जैसे वहां आग लगी तो म्युजिक रुक गया.
Trending Photos
गोवा के लोकप्रिय अर्पोरा क्षेत्र में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में देर रात लगी भीषण आग ने बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया. इस हादसे में 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. मरने वालों में चार पर्यटक, 14 स्टाफ सदस्य, और सात अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. घटना में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है. वहीं इस आग में कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर क्रिस्टीना भी शो में अपने डांस का प्रदर्शन कर रहीं थीं. क्रिस्टीना ने अपनी आंखों से ये हादसा देखा और कैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई ये भी बताया.
एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए क्रिस्टीना ने इस भयावाह घटना के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई. क्रिस्टीना जब क्लब में अपने साथी कलाकारों के साथ डांस प्रोग्राम कर रहीं थीं तभी दूसरे परफॉर्मेंस शो के दौरान शार्ट-सर्किट की वजह से वहां आग लग गई. जब तक कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते तबतक आग फैल चुकी थी. क्रिस्टीना ने बताया कि जैसे वहां आग लगी तो म्युजिक रुक गया. वहां पर अफरा-तफरी मच गई और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? मेरा शरीर कांपने लगा था मेरा सिर हिल रहा था और मैं बस रो रही थी...
ऐसे बची क्रिस्टीना की जान
क्रिस्टिना ने बताया कि एक क्रू मेंबर की वजह से उनकी जान बच पाई. दरअसल क्रिस्टीना ग्रीन रूम की ओर भागने की कोशिश कर रहीं थीं. जबकि आग पहले ही ग्रीन रूम तक फैल चुकी थी. तभी वहां मौजूद क्रू मेंबर्स ने मुझे वहां जाने से रोक लिया. यही वजह थी कि क्रिस्टीना जिंदा बच पाई. इसके अलावा नाइट क्लब के स्टाफ और अन्य मेहमानों ने लोगों को जल्दी-जल्दी आग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला. इसके पहले फायर ब्रिगेड और पुलिस की कई टीमें आग लगने के बाद रात भर क्लब में मौजूद रहीं. आग की वजह से मलबे में फंसे संभावित अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. क्लब में आग लगने के समय क्रिस्टीना के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को किया मुआवजे का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा नाइट क्लब में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और इस आग में घायल हुए लोगों के लिए 50 हजार रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.
यह भी पढ़ेंः गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.