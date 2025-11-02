'मेरी जमीन, मेरा मंदिर, पुलिस को क्यों बताऊं?’ चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले पुजारी

Chinna Tirupati Stampede Latest Updates: चार महीने पहले, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के कासिबुग्गा गांव में जब 94 वर्षीय हरी मुकुंद पांडा ने अपने जीवन का सपना पूरा किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह सपना एक दिन मौत का मंजर बन जाएगा. असल में उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के नाम पर एक छोटा मंदिर बनवाया 'श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर'. जिसे लोग प्यार से 'चिन्ना तिरुपति' यानी 'मिनी तिरुपति' कहने लगे.

टिरुपति के वैभव से प्रेरित यह मंदिर स्थानीय लोगों के लिए नई आस्था का केंद्र बन गया. रोज़ाना दर्जनों लोग आते, दर्शन करते और प्रसाद लेकर चले जाते. लेकिन इस एकादशी पर वही मंदिर एक त्रासदी का केंद्र बन गया.

भीड़, भगदड़ और मौत की खामोशी

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवार सुबह 9 बजे के बाद भक्तों की भीड़ अचानक बढ़ गई. मंदिर में सिर्फ एक ही रास्ता था. उसी से लोग प्रवेश और निकासी करते थे. संकरी गलियों में लोगों का जमघट ऐसा हुआ कि धक्का-मुक्की शुरू हो गई. कुछ मिनटों में अफरातफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया.

चीखें, जूते-चप्पलों का ढेर और दरवाजे पर गिरती महिलाओं की कतार. कुछ ही क्षणों में नौ जानें चली गईं, जिनमें आठ महिलाएं और एक बच्चा शामिल था. स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए कोई इंतजाम नहीं था. कोई वॉलंटियर नहीं, कोई पुलिसकर्मी नहीं. सिर्फ श्रद्धा और अव्यवस्था का टकराव.

'मैंने मंदिर अपनी जमीन पर बनाया है' - पुजारी

इस त्रासदी के बाद जब मंदिर के संस्थापक हरी मुकुंद पांडा से सवाल पूछा गया कि उन्होंने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था. उन्होंने मीडिया से कहा, 'मैंने मंदिर अपनी निजी ज़मीन पर बनाया है. पुलिस को क्यों बताऊं? ये मेरा अधिकार है.'

पांडा का कहना था कि मंदिर आमतौर पर शांत रहता है और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस एकादशी पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी. उन्होंने बताया, भीड़ अचानक बढ़ गई. प्रसाद खत्म हो गया. हमने सोचा दोबारा बना लेंगे, लेकिन तब तक सबकुछ बिखर चुका था.

'पुलिस को सूचना दी जाती तो टल सकती थी घटना'

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर पुलिस को पहले सूचना दी जाती, तो उचित इंतज़ाम किए जा सकते थे. साथ ही 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने मृतकों के परिवारों को सहायता देने की घोषणा की और मंदिर प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि मंदिर की संरचना खुद हादसे को न्योता दे रही थी. सिर्फ एक ही दरवाज़ा था — आने-जाने का. न कोई आपात निकास मार्ग, न भीड़ नियंत्रित करने का कोई स्टील बैरिकेड. संकरे रास्ते पर लोहे की रेलिंग ने भगदड़ के दौरान स्थिति और बदतर कर दी.

मंदिर फिलहाल सील कर दिया गया है. गेट पर ताला लटका है और पुलिसकर्मी चौकसी पर हैं. प्रशासन ने कहा है कि जब तक सुरक्षा मानकों की जांच पूरी नहीं होती, मंदिर नहीं खुलेगा.

शहर में शोक और गुस्से का माहौल

ज़िला प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आयोजन की पूर्व अनुमति क्यों नहीं ली गई थी. 94 वर्षीय पांडा फिलहाल पूछताछ के दायरे में हैं, लेकिन वे अपने बयान पर अड़े हैं. उनका कहना है, 'आप चाहें तो केस दर्ज करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं.'

शहर में अब भी शोक और गुस्से का माहौल है. नौ चिताएं जल चुकी हैं, पर सवाल अब भी ज़िंदा है कि क्या आस्था की आजादी, प्रशासनिक ज़िम्मेदारी से ऊपर हो सकती है?