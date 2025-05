मेरी पत्नी को चुड़ैल ने पकड़ लिया, अचानक फर्राटेदार तमिल बोलने लगी नेपाली महिला, पति के उड़े होश

Viral News: कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो काफी हैरान कर देने वाली होती हैं. हाल ही में एक X यूजर (नारायणन हरिहरन) ने ऐसा ही पोस्ट किया है जो लोगों काफी सोचने पर मजबूर कर रहा है. उन्होंने यूजर ने बताया कि उनके यहां एक नेपाली शख्स उनके कार साफ करने का काम करता है. नारायणन ने अपने यहां काम करने वाले शख्स के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि उसने अचानक एक महीने के लिए घर जाने की छुट्टी मांगी. हालांकि जब उसने घर जाने की वजह बताई तो वो काफी हैरान रह गया.

नारायणन ने बताया कि जब उसने छुट्टी मांगी तो उसने उसे कुछ पैसे दिए. इसी दौरान नेपाली शख्स ने बताया,'मेरी वाइफ को चुड़ैल ने पकड़ लिया है.' उसने आगे बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है और उसके दिल में छेद में भी है. हालांकि उसका मानना है कि उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि ऊपरी यानी आलौकिक शक्ति है, जिसने उसकी पत्नी को पकड़ लिया है.

नेपाली व्यक्ति का कहना है कि उसकी पत्नी ने पिछले 6 महीनों से अचानक तमिल बोलना शुरू कर दिया है, जबकि वह तमिल भाषा पहले से बिल्कुल भी नहीं जानती थी और अब वह बिल्कुल इस तरह बात करती है जैसे तमिल के स्थानीय लोग बोलते हैं. उसका परिवार नेपाली समुदाय में रहता है, जहां तमिल भाषा का बिल्कुल ना के बराबर संपर्क हो पाता है. इसलिए यह बात और हैरान कर रही है.

Folks, something spooky just happened.

My regular car cleaner is going on a month long break. Said there’s an emergency, and he has to return to Nepal.

I offered to help with some money for the trip, but what he said next gave me chills.

He said:

“Mere wife ko chudail ne pakad…

— Narayanan Hariharan (@narayananh) May 5, 2025