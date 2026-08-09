/काम का जानलेवा दबाव: वीकली ऑफ नहीं मिला, दूसरों की गलतियों की सजा दी; मैसूर में महिला ने की खुदकुशी

Mental Harassment: ऑफिस में मानसिक उत्पीड़न और अधिकारियों के अमानवीय रवैये की एक दिल दहला देने वाली घटना मैसूर से सामने आई है. यहां सालों से एक नामी सुपरमार्केट में काम कर रही 45 वर्षीय महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर लगातार हो रहे मेंटल टॉर्चर से तंग आकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान नागेश्वरी के रूप में हुई है, जो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ गई हैं. घटना स्थल से बरामद सुसाइड नोट ने कॉर्पोरेट और रिटेल सेक्टर में कर्मचारियों की मानसिक स्थिति और वहां के माहौल पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
नागेश्वरी पिछले कई सालों से इस सुपरमार्केट में अपनी सेवाएं दे रही थीं और सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन उनके परिवार के अनुसार, हाल ही में कार्यस्थल पर डॉली नाम की एक नई सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई. इसके बाद से ही नागेश्वरी का जीवन नरक जैसा बन गया. सुसाइड नोट में नागेश्वरी ने आरोप लगाया कि नई सुपरवाइजर उन्हें बात-बात पर प्रताड़ित करती थी.
सुसाइड नोट के अनुसार, सुपरमार्केट की नई सुपरवाइजर नागेश्वरी का लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रही थी. उन्हें बिना किसी वाजिब कारण के वीकली ऑफ देने से साफ मना कर दिया जाता था और कार्यस्थल पर दूसरों की वजह से होने वाली गलतियों को स्वीकार करने के लिए भी उन पर दबाव बनाया जाता था. हद तो तब हो गई जब बीमारी के कारण दो-तीन दिन ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे आहत होकर महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया.
नागेश्वरी के पति अशोक के अनुसार, शुक्रवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ. उस वक्त वह काम के सिलसिले में घर से बाहर था. दोपहर के समय जब उन्होंने अपनी पत्नी को कई बार फोन किया और दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो अनहोनी की आशंका से उनका दिल बैठ गया.
अशोक तुरंत भागते हुए घर पहुंचे. जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो उनके होश उड़ गए, नागेश्वरी घर के फर्श पर बेजान पड़ी हुई थीं. आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने अत्यधिक तनाव में आकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था. अशोक तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट में नामजद सुपरवाइजर डॉली के खिलाफ आरोपों, कार्यस्थल पर उत्पीड़न के साक्ष्यों और मौत के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है.
यह दुखद घटना एक कड़ा संदेश देती है कि कैसे वर्कप्लेस पर जरूरत से ज्यादा दबाव, बिना छुट्टी का काम और अधिकारियों का क्रूर व्यवहार किसी इंसान को अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है.