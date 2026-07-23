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आसमान में दिखा 10000 किमी लंबा 'प्रेत'! भारत से साउथ कोरिया तक सैलाब का खौफ, क्या आने वाली है कयामत?

आसमान में दिखाई दिए करीब 10,000 किलोमीटर लंबे रहस्यमयी 'प्रेत' जैसे बादल ने भारत से लेकर दक्षिण कोरिया तक चिंता बढ़ा दी है. आखिर यह अनोखी मौसमीय घटना क्या है, क्या इसका संबंध भारी बारिश, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन से है, और वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं? जानिए इस वायरल दावे की पूरी तथ्यात्मक और वैज्ञानिक पड़ताल.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 23, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:44 PM IST
आसमान में दिखा 10000 किमी लंबा 'प्रेत'! भारत से साउथ कोरिया तक सैलाब का खौफ, क्या आने वाली है कयामत?

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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