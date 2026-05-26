इंसानी इतिहास से भी पुरानी है ये जगह, जहां आज भी बहता है 'करोड़ों साल पुराना' पानी!

Finke River: विज्ञान और भूगोल की दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो इंसानी सोच को भी बौना साबित कर देते हैं. हम अक्सर उन सभ्यताओं की बात करते हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी नदी भी है, जो हजारों या लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी है?

जी हां, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में बहने वाली 'फिंके नदी' (Finke River) को वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया है. यह नदी उस दौर से इस धरती पर अपना रास्ता बना रही है, जब इंसान तो दूर, डायनासोरों का भी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ था. आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों से भी पुरानी इस रहस्यमयी नदी की पूरी कहानी...

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जब पूरी दुनिया का नक्शा एक था, तब से बह रहा है इसका पानी

वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों (Geologists) के शोध के अनुसार, फिंके नदी लगभग 300 से 400 मिलियन (30 से 40 करोड़) साल पुरानी है. यह वो समय था जिसे विज्ञान की भाषा में 'पैलियोजोइक काल' कहा जाता है. उस दौर में हमारी पृथ्वी का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है. तब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे 'पेंजिया महाद्वीप' (Pangea Supercontinent) कहा जाता था. समय बदला, महाद्वीप आपस में टूटे और अलग-अलग देशों का निर्माण हुआ. इस उथल-पुथल में बड़े-बड़े पहाड़ ढह गए और नए समुद्र बन गए, लेकिन फिंके नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला. वह आज भी उसी जगह बह रही है.

डायनासोर आए और चले गए, पर अमर रही ये नदी

इस नदी की उम्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धरती पर डायनासोरों का युग (Mesozoic Era) आज से करीब 23 से 24 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था. यानी जब इस धरती पर पहला डायनासोर पैदा हुआ, तब भी फिंके नदी करोड़ों साल पुरानी हो चुकी थी. करोड़ों सालों के सफर में पृथ्वी ने कई भयानक हिमयुग (Ice Ages) देखे, मौसम बदले और विनाशकारी बदलाव आए, जिनमें डायनासोरों का पूरा वजूद ही खत्म हो गया. लेकिन यह नदी हर विनाश को मात देकर आज भी जिंदा है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे धरती का सबसे बड़ा जीवांत अजूबा मानते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के लिए पूजनीय

फिंके नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया के मैक्डॉनेल पर्वतमाला (MacDonnell Ranges) से निकलती है और 'सिम्पसन रेगिस्तान' के छोर पर जाकर खत्म होती है. ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय मूल निवासी (Aborigines) इसे बेहद पवित्र मानते हैं.

स्थानीय आदिवासी समुदाय इस नदी को 'लारापिंटा' (Larapinta) नाम से पुकारते हैं. उनकी प्राचीन कथाओं में इस नदी का जिक्र मिलता है. उनका मानना है कि इस नदी का निर्माण तब हुआ था जब दुनिया का सृजन हो रहा था.

साल में सिर्फ कुछ दिन दिखता है पानी

फिंके नदी की सबसे खास बात यह है कि यह बारमासी नदी नहीं है. चूंकि यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सूखे और रेतीले इलाकों से गुजरती है, इसलिए यह साल के ज्यादातर महीनों में एक सूखी घाटी या रेतीले रास्ते की तरह दिखाई देती है. सतह पर सूखी दिखने के बावजूद इसके नीचे पानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमेशा बहता रहता है. जब कभी इस इलाके में भारी बारिश होती है, तो यह सूखी रेतीली घाटी अचानक एक विशाल और उफनती हुई नदी में बदल जाती है. रेगिस्तान के बीचो-बीच पानी का यह सैलाब देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होता.

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पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए फिंके नदी आज भी पृथ्वी के विकासक्रम को समझने का सबसे बड़ा जरिया बनी हुई है. नक्शे बदल गए, मौसम बदल गए, जीव बदल गए, लेकिन करोड़ों साल पुराना ये जलमार्ग आज भी प्रकृति की ताकत का सबसे बड़ा गवाह बनकर खड़ा है.