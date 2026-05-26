Advertisement
trendingNow13229213
Hindi Newsदेशइंसानी इतिहास से भी पुरानी है ये जगह, जहां आज भी बहता है करोड़ों साल पुराना पानी!

इंसानी इतिहास से भी पुरानी है ये जगह, जहां आज भी बहता है 'करोड़ों साल पुराना' पानी!

What Existed Before Dinosaurs: एक ऐसी रहस्यमयी जगह या कहे नदी जो महाद्वीपों के टूटने, हिमयुगों के आने और डायनासोरों के विनाश जैसी भयानक खगोलीय उथल-पुथल की गवाह रही है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह प्राकृतिक अजूबा करीब 40 करोड़ साल पुराना है, जो इंसानी इतिहास से भी पहले का अस्तित्व संजोए हुए है. आज भी इसके सूखे रेतीले धरातल के नीचे प्राचीन जलमार्ग पूरी शिद्दत से धड़क रहा है. आइए जानते हैं इस नदी के बारे में...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Finke River Is Called Larapinta In The Local Arrernte Language
Finke River Is Called Larapinta In The Local Arrernte Language

Finke River: विज्ञान और भूगोल की दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जो इंसानी सोच को भी बौना साबित कर देते हैं. हम अक्सर उन सभ्यताओं की बात करते हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी नदी भी है, जो हजारों या लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों साल पुरानी है?

जी हां, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाके में बहने वाली 'फिंके नदी' (Finke River) को वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे पुरानी नदी घोषित किया है. यह नदी उस दौर से इस धरती पर अपना रास्ता बना रही है, जब इंसान तो दूर, डायनासोरों का भी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ था. आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों से भी पुरानी इस रहस्यमयी नदी की पूरी कहानी...

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

जब पूरी दुनिया का नक्शा एक था, तब से बह रहा है इसका पानी

वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों (Geologists) के शोध के अनुसार, फिंके नदी लगभग 300 से 400 मिलियन (30 से 40 करोड़) साल पुरानी है. यह वो समय था जिसे विज्ञान की भाषा में 'पैलियोजोइक काल' कहा जाता है. उस दौर में हमारी पृथ्वी का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई देता है. तब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे 'पेंजिया महाद्वीप' (Pangea Supercontinent) कहा जाता था. समय बदला, महाद्वीप आपस में टूटे और अलग-अलग देशों का निर्माण हुआ. इस उथल-पुथल में बड़े-बड़े पहाड़ ढह गए और नए समुद्र बन गए, लेकिन फिंके नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला. वह आज भी उसी जगह बह रही है.

डायनासोर आए और चले गए, पर अमर रही ये नदी

इस नदी की उम्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धरती पर डायनासोरों का युग (Mesozoic Era) आज से करीब 23 से 24 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था. यानी जब इस धरती पर पहला डायनासोर पैदा हुआ, तब भी फिंके नदी करोड़ों साल पुरानी हो चुकी थी. करोड़ों सालों के सफर में पृथ्वी ने कई भयानक हिमयुग (Ice Ages) देखे, मौसम बदले और विनाशकारी बदलाव आए, जिनमें डायनासोरों का पूरा वजूद ही खत्म हो गया. लेकिन यह नदी हर विनाश को मात देकर आज भी जिंदा है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे धरती का सबसे बड़ा जीवांत अजूबा मानते हैं.

fallback

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के लिए पूजनीय

फिंके नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया के मैक्डॉनेल पर्वतमाला (MacDonnell Ranges) से निकलती है और 'सिम्पसन रेगिस्तान' के छोर पर जाकर खत्म होती है. ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय मूल निवासी (Aborigines) इसे बेहद पवित्र मानते हैं.
स्थानीय आदिवासी समुदाय इस नदी को 'लारापिंटा' (Larapinta) नाम से पुकारते हैं. उनकी प्राचीन कथाओं में इस नदी का जिक्र मिलता है. उनका मानना है कि इस नदी का निर्माण तब हुआ था जब दुनिया का सृजन हो रहा था.

साल में सिर्फ कुछ दिन दिखता है पानी

फिंके नदी की सबसे खास बात यह है कि यह बारमासी नदी नहीं है. चूंकि यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सूखे और रेतीले इलाकों से गुजरती है, इसलिए यह साल के ज्यादातर महीनों में एक सूखी घाटी या रेतीले रास्ते की तरह दिखाई देती है. सतह पर सूखी दिखने के बावजूद इसके नीचे पानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमेशा बहता रहता है. जब कभी इस इलाके में भारी बारिश होती है, तो यह सूखी रेतीली घाटी अचानक एक विशाल और उफनती हुई नदी में बदल जाती है. रेगिस्तान के बीचो-बीच पानी का यह सैलाब देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होता.

ये भी पढ़ें: पिघलती बर्फ और डगमगाती धरती! भयंकर गर्मी के कारण अपनी धुरी से खिसक रही है पृथ्वी, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए फिंके नदी आज भी पृथ्वी के विकासक्रम को समझने का सबसे बड़ा जरिया बनी हुई है. नक्शे बदल गए, मौसम बदल गए, जीव बदल गए, लेकिन करोड़ों साल पुराना ये जलमार्ग आज भी प्रकृति की ताकत का सबसे बड़ा गवाह बनकर खड़ा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Finke RiverAustraliaMysterious Place On Earth

Trending news

डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
Finke River
डायनासोरों से भी पुरानी! धरती की वो नदी, जहां बहता है करोड़ों साल पुराना पानी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
Pawan Kalyan
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से क्यों जलते हैं पवन कल्याण? खोला सालों पुराना राज
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
CJI Surya Kant
CJI के 'विकास विरोधी' बयान पर भड़के एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट को लिखी खुली चिट्ठी!
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
suvendu adhikari
वादा पूरा! बंगाल में 'डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट' शुरू, 12 बांग्लादेशियों की आई शामत
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
mumbai
ईद से पहले बकरा बना विवाद, कुर्बानी को लेकर समूहों में जमकर भिड़ंत; देखती रही पुलिस
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
Siddaramaiah
क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान !
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
bakrid News
गाय हो, ऊंट या बकरा... बकरीद से ठीक पहले मुसलमानों को लेकर हामिद अंसारी का बड़ा बयान
इनको पता ही नहीं है... ताजमहल के सामने रूबियो को देख ईरान ने कह दी चुभने वाली बात
iran america war
इनको पता ही नहीं है... ताजमहल के सामने रूबियो को देख ईरान ने कह दी चुभने वाली बात
मानसून की दस्तक से पहले आग बरसा रहा आसमान; उत्तर भारत झुलसा; केरल में बारिश का अलर्ट
weather update
मानसून की दस्तक से पहले आग बरसा रहा आसमान; उत्तर भारत झुलसा; केरल में बारिश का अलर्ट
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा