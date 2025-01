Nag Mk-2 Missile: भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल Nag Mk-2 के फील्ड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए. ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में हुए. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पोखरण में किए गए परीक्षणों के दौरान नाग Mk-2 ने अपने अधिकतम और न्यूनतम रेंज के सभी लक्ष्यों को सटीकता के साथ नष्ट किया. कुल तीन फील्ड परीक्षण किए गए. सभी लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया गया. परीक्षण के दौरान नाग मिसाइल कैरियर वर्जन-2 का भी फील्ड मूल्यांकन किया गया.

नाग Mk-2: क्यों खास है यह मिसाइल?

नाग Mk-2 एक फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है. इसका मतलब है कि इसे दागने के बाद इसे किसी और नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती. यह अपनी लक्ष्य-सटीकता और आधुनिक तकनीक की वजह से बेहद प्रभावी मानी जाती है. यह तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है.

Field Evaluation Trials of indigenously developed Nag Mk 2, the third generation Anti-Tank Fire and Forget Guided Missile was successfully flight tested at Pokhran Field Range.

