'नेक काटना हम जानते हैं...' घटोत्कच-हिडिम्बा का जिक्र करके नागालैंड के मंत्री बंद की बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती

Temjen Imna Along on Chicken's Neck threat: नागालैंड के फायरब्रांड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को लताड़ लगाते हुए उनकी औकात बताई है. पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदायों की ताकत से अनजान लोगों को अलोंग ने दो टूक चेताते हुए कहा, 'अपनी हद से बाहर निकलने वालों को जान लेना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी समुदाय के लोगों को 'नेक काटने' में महारथ हासिल है.

टुटपुंजिये बांग्लादेशी बयानवीरों को कड़ी चेतावनी देते हुए अलोंग ने ये भी कहा, 'जो भारत की चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं, उन्हे पहले अपनी गर्दन टटोलकर देख लेनी चाहिए'. ये चेतावनी उस वक्त आई, जब बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और देश को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली 'चिकन नेक' पर बयानबाजी तेज की है.

'महाभारत के पात्रों का उदाहरण देकर समझाया'

बांग्लादेशी कट्टरपंथी तत्वों को खुली चुनौती देते हुए, तेमजेन ने बड़ा बयान दिया है. पूर्वोत्तर की ताकत और लचीलेपन के बारे में बताते हुए तेमजेंग ने महाभारत के पौराणिक पात्रों घटोत्कच और हिडिम्बा का जिक्र किया. उन्होंने कहा, घटोत्कच और हिडिम्बा पूर्वोत्तर के थे. हिडिम्बा, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां थीं, असम और नागालैंड की दिमासा जनजाति से थीं.

नागालैंड के मंत्री की चेतावनी

नागालैंड के बेबाक मंत्री तेमजेन ने ये भी कहा, 'भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास एक भयानक गंभीर गलती होगी. उन्होंने हमारी ताकत नहीं देखी है. अगर उन्होंने घटोत्कच और हिडिम्बा को नहीं देखा है, तो उनका स्वागत है. हम उन्हें दिखाएंगे कि हम भारतीय क्या करने में सक्षम हैं.'

क्या है चिकेन नेक?

चिकन नेक उत्तरी बंगाल में जमीन की एक पतली पट्टी है करीब 22 किमी चौड़ी ये पट्टी देश जो बाकी भारत को उसके सात पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है. यह गलियारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बीच स्थित है. नागालैंड के मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर के लोगों को बाहरी लोगों की तुलना में इस इलाके की कहीं अधिक गहरी समझ है. वहीं जहां तक ​​गला काटने की बात है, ऐसी वास्तविकताओं को हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ समझता है.

मंत्री ने कहा कि चिकन नेक शब्द काफी हद तक मीडिया द्वारा गढ़ा गया है. उनके लिए कोई चिकन नेक नहीं है. हम भारत से मजबूती से जुड़े हुए हैं, हम सभी (पूर्वोत्तर के लोग) गर्व से भारतीय हैं. दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी.

'दोनों चिकन नेक पर हमला करेंगे'

बीजेपी के इस तेज़-तर्रार नेता की टिप्पणियां तब आईं जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख, मुहम्मद यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान भारत के 'लैंडलॉक्ड' पूर्वोत्तर का मुद्दा उठाया और ढाका को इस क्षेत्र के लिए समुद्री क्षेत्र का एकमात्र संरक्षक बताया था. हसनात अब्दुल्ला जैसे बांग्लादेशी छात्र नेताओं ने 'चिकन नेक' को बदजुबानी तेज की है. इस महीने की शुरुआत में, बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता अब्दुल्ला ने धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो 'सेवन सिस्टर्स' को अलग-थलग कर दिया जाएगा और पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को शरण दी जाएगी.

आपको बताते चलें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बाद, टेमजेन पूर्वोत्तर के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने 'चिकन नेक' को लेकर भड़काऊ टिप्पणियों पर बांग्लादेश को चेतावनी दी है.

मई के महीने में सरमा ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी बयानवीरों को समझाया था कि भारत के पास एक चिकन नेक है, जबकि बांग्लादेश के पास दो हैं.