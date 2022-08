Nagaland: देश के इस राज्य को 100 साल बाद मिला दूसरा रेलवे स्टेशन, CM ने बताया ऐतिहासिक दिन

Shokhuvi Railway Station: देश में हाल के दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में तेज गति से काम हुआ है फिर चाहे वह हाईवे का निर्माण हो या फिर सुदूर इलाकों को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम हो. इसी कड़ी में पूर्वात्तर के राज्य नगालैंड के शोखुवी में शुक्रवार को एक नए रेलवे स्टेशन से ट्रेन सर्विस शुरू की गई है. दिलचस्प बात यह है कि इस तरह राज्य को 100 साल से ज्यादा समय बाद कोई दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है. राज्य के व्यावसायिक केंद्र के बीचोंबीच स्थित दिमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन साल 1903 में किया गया था.

100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन

मुख्यमंत्री नीफियू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से डोन्यी पोलो एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन तक चलती थी. अब इसे दिमापुर से कुछ किलोमीटर आगे शुखोवी तक बढ़ा दिया गया है. ट्रेन का रूट शुखोवी रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने के साथ नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीधे ट्रेन सर्विस से जुड़ जाएंगे. मुख्यमंत्री रियो ने ट्वीट कर कहा, ‘आज नगालैंड के लिए एतिहासिक दिन है. राज्य को धनसारी-शुखोवी रेलवे लाइन पर 100 साल से भी ज्यादा समय के गेप के बाद दूसरा रेलवे टर्मिनल मिला है.’

Today is a historic day for Nagaland. We're getting the 2nd railway terminal passenger services after a gap of more than 100yrs on Dhansari–Shokhuvi railway line. Elated to flag-off Donyi Polo Exp. from Shokhuvi station, an alt. route for N'land & Manipur passengers to Guwahati pic.twitter.com/JbOVRtJLtF

— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) August 26, 2022