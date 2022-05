Crime News: मां से बहस के बाद 16 साल की लड़की ने लगाई फांसी, फिर छोटी बहन ने उठाया ये खतरनाक कदम

Girl kills self after Argument with Parents in Nagpur: महाराष्ट्र के नागपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसे देखर उसकी छोटी बहन घबरा गई और उसने फिनाइल पी ली. पुलिस ने बताया कि लड़की की छोटी बहन को फिनाइल पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

माता-पिता से कहासुनी के बाद लड़की ने दी जान

नागपुर पुलिस (Nagpur Police) ने बताया कि नागपुर के मनकपुर थानाक्षेत्र के माधवनगर इलाके में एक 16 साल की लड़की ने अपने माता-पिता से कहासुनी के बाद फांसी लगा ली. पुलिस ने बताया कि इसी साल कक्षा दसवीं की परीक्षा में शामिल हुई साक्षी तिवारी की अपने माता-पिता से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने फांसी लगरकर जान दे दी.

परेशान छोटी बहन ने पी ली फिनाइल

घटना की जानकारी देते हुए नागपुर पुलिस (Nagpur Police) ने बताया कि साक्षी को देखकर उसकी छोटी बहन शिवांगी घबरा गई और परेशानी में उसने फिनाइल पी ली, लेकिन उसके रिश्तेदार उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. शिवांगी की उम्र 15 साल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

सुसाइड नोट में हुआ ये खुलासा

नागपुर पुलिस (Nagpur Police) ने बताया कि उसे साक्षी का एक सुसाइड नोट (Suicide Note) मिला है, जिसमें उसने कथित तौर पर कहा है कि वह अपने माता-पिता से मतभेद के चलते अपनी जान दे रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची ने पंचनामा कर साक्षी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस संबंध में असामयिक मौत का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी भाषा)

