उर्स में गई महिला को बनाया बंधक! 'अम्मा की दरगाह' पर जबरन धर्मांतरण और हत्या के प्रयास का आरोप

Nagpur Conversion Case: महाराष्ट्र के नागपुर में जबरन धर्मांतरण और मारपीट का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, नागपुर के ग्रामीण इलाके पारशिवनी अंतर्गत स्थित प्रसिद्ध 'अम्मा की दरगाह' में पश्चिम बंगाल से आई एक महिला के साथ पहले बंधक, फिर मारपीट और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डालते हुए हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया गया है. इस मामले में कन्हान पुलिस ने दरगाह के मुख्य संचालक ताजी तनवीर उद्दीन और उनके बेटे समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.