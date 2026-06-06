उर्स में गई महिला को बनाया बंधक! 'अम्मा की दरगाह' पर जबरन धर्मांतरण और हत्या के प्रयास का आरोप

Nagpur Conversion Case: महाराष्ट्र के नागपुर में जबरन धर्मांतरण और मारपीट का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, नागपुर के ग्रामीण इलाके पारशिवनी अंतर्गत स्थित प्रसिद्ध 'अम्मा की दरगाह' में पश्चिम बंगाल से आई एक महिला के साथ पहले बंधक, फिर मारपीट और जबरन धर्मांतरण के लिए दबाव डालते हुए हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया गया है. इस मामले में कन्हान पुलिस ने दरगाह के मुख्य संचालक ताजी तनवीर उद्दीन और उनके बेटे समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ विभिन्न कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वह जुनी कामठी स्थित अम्मा की दरगाह में आयोजित 'उर्स' (धार्मिक आयोजन) में शामिल होने के लिए नागपुर आई थी. आरोप है कि इसी दौरान दरगाह परिसर में महिला को बंधक बनाया गया और धर्म परिवर्तन के लिए कहा और मारपीट करते हुए महिला की हत्या का प्रयास भी किया गया. बताया जा रहा है की ये महिला पिछले 3 वर्षो से उर्स के कार्यक्रम में नागपुर आती थी जिस वजह से इस बार महिला को टारगेट करते हुए उसे हिन्दू से मुस्लिम बनने का दबाव डाला गया और महिला को प्रताड़ित किया.
इस खौफनाक वारदात के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने वापस पश्चिम बंगाल जाकर वहां के स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. चूंकि मामला नागपुर के कन्हान थाना क्षेत्र का था, इसलिए विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं (जीरो FIR स्थानांतरण) के बाद मामले को कन्हान पुलिस को सौंपा गया. कन्हान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जाल बिछाया और घटना के मुख्य आरोपी व दरगाह संचालक ताजी तनविरूद्दीन, उसके लड़के ताजी मुस्तफीउद्दीन और एक अन्य सहयोगी तेजस खोबरागड़े को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि पुलिस इस मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.