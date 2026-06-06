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उर्स में गई महिला को बनाया बंधक! 'अम्मा की दरगाह' पर जबरन धर्मांतरण और हत्या के प्रयास का आरोप

Nagpur Crime: पश्चिम बंगाल से नागपुर के पारशिवनी में 'उर्स' में शामिल होने आई एक महिला को 'अम्मा की दरगाह' के संचालक ने बंधक बनाकर प्रताड़ित किया. महिला पर हिंदू से मुस्लिम बनने का दबाव डाला गया और हत्या का प्रयास भी हुआ. इस मामले में कन्हान पुलिस ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:Shashank Shekhar Mishra
Published: Jun 06, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:36 PM IST
उर्स में गई महिला को बनाया बंधक! 'अम्मा की दरगाह' पर जबरन धर्मांतरण और हत्या के प्रयास का आरोप
Image Credit: Crime

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