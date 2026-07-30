/17 साल की क्रिकेटर ने दे दी जान, सुसाइड नोट में बताई दिल टूटने की वजह

नागपुर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखने वाली 17 साल की क्रिकेटर बेटी ने अपनी जान दे दी. पुलिस ने बताया कि विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में चुने न जाने से निराश होकर इस उभरती हुई खिलाड़ी ने ये कठोर कदम उठाया. इस दुखद घटना से न सिर्फ परिवार, बल्कि खेल जगत और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.
जीवन में चाहे कितनी बुरी स्थिति आ जाए, इंसान को कभी मायूस होकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि उसके पूरे परिवार को पछताना पड़े. यही हुआ नागपुर के एक घर में जहां एक बेटी ने अपनी जीवल लीला समाप्त कर ली, तो परिवार में मातम पसर गया. क्रिकेट की दुनिया में नई पहचान बनाने का सपना देख रही क्रिकेटर की सुसाइड की खबर से उसके पड़ोसी भी सदमें में हैं·
नागपुर में 17 साल की महिला क्रिकेटर अदिति मोरेश्वर चौकांडे ने बुधवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसका विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में चयन नहीं हुआ था. अदिति महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली थी और बीते दो सालों से अपनी मां के साथ नागपुर में रहकर सुर्वे क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रही थी. अदिति का सपना बड़े स्तर पर क्रिकेट खेलना था, आपको बताते चलें कि उसका भाई भी क्रिकेट खिलाड़ी है.
बताया जा रहा है कि वीसीए की सेलेक्शन लिस्ट में नाम न होने के बाद से बच्ची बेहद तनाव में थी. उसने देश के लिए खेलने का सपना देखा था, एक होनहार बेटी ने अपनी जिंदगी का दुखद अंत करके अपने पूरे परिवार को कभी न भूलने वाला दर्द दिया है.
नागपुर पुलिस आकस्मिक मृत्यु ADR का मामला दर्ज करके जांच में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी.
(Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.)