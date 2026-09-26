/दुरंतो की खिड़कियों पर बरसे पत्थर: 3 कोच के शीशे चकनाचूर, जांच में जुटी RPF-GRP

नागपुर से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में बोरखेड़ी के पास पथराव की घटना सामने आई. इस वारदान में ट्रेन की तीन बोगियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी यात्री को चोट नहीं लगी. इस घटनाक्रम की खबर मिलते ही हरकत में आए आरपीएफ और जीआरपी के अमले ने सक्रिय होकर पूरे रूट के आस-पास सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध हाथ नहीं लगा. मामले में रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8.27 बजे, बोरखेड़ी स्टेशन से गुजरने के बाद नागपुर-मुंबई सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12290) पर पत्थरबाजी की सूचना मिली, जिससे कोच ए-1, बी-2 और बी-5 की खिड़कियों के शीशे टूट गए. एस्कॉर्ट स्टाफ और यात्रियों ने पुष्टि की कि लगभग 8.27 बजे बाहर से किसी चीज (पत्थर) ने खिड़कियों पर टक्कर मारी थी.
बोरखेड़ी-सिंधी सेक्शन के बीच किलोमीटर 803 से किलोमीटर 796 तक तलाशी ली जा चुकी है. बोरखेड़ी और ब्राह्मणी गांवों के आस-पास के इलाकों की भी जांच हो चुकी है. इस दौरान लोकल पुलिस ने भी स्थानीय निवासियों से पूछताछ की लेकिन अभी तक किसी संदिग्ध व्यक्ति यानी आरोपियों के बारे में ठोस सुराग और सबूत नहीं मिला है.
शुक्रवार रात सामने आए इस घटनाक्रम कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है. पथराव कहां से हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था, ये पता करने की कोशिश जारी है.
इस घटना पर मध्य रेलवे ने भी आधिकारित तौर पर बयान जारी किया. सेंट्रल रेलवे, सीपीआरओ स्वप्निल नीला ने कहा कि शुक्रवार नागपुर से मुंबई आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस पर नागपुर से निकलने के बाद बोरखेड़ी के पास में पथराव की घटना हुई है. इसमें ट्रेन की तीन बोगियों की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं. इस घटना के तुरंत बाद आरपीएफ और जीआरपी की टीमें जांच में जुट गई हैं. अभी एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है.
एक एक्स हैंडल (@ZiddiNaagrik) से इस घटना का वीडियो पोस्ट किया गया है.
A stone smashed into an AC coach of the Nagpur–Mumbai Duronto Express like a bullet, injuring 4 passengers.
Are we really safe while travelling by train? @RailwaySeva @Central_Railway, passangers safety cannot be taken for granted. pic.twitter.com/vEVJVfh11F
— ज़िद्दी नागरिक (@ZiddiNaagrik) September 26, 2026
हालांकि ज़ी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है. पिछले महीने गुजरात के सूरत में मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ था. इसी ट्रेन से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यात्रा कर रही थीं. घटना में ट्रेन के दो डिब्बों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए.
ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे घटनाक्रम आए दिन सामने आते रहते हैं. कहीं रेल की पटरी उखाडऩे की कोशिश होती है तो कभी पटरी पर भारी पत्थर रखकर ट्रेन डिरेल करने जैसी आतंकी कोशिशें हो चुकी है. हर बार रेल के ड्राइवरों और लोको पॉयलटों की सतर्कता के चलते तमाम बड़ी घटनाएं घटने से बची हैं.