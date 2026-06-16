इस बीच, वह उसे मध्य प्रदेश के ताम्हिनी घाट इलाके में ले गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे वर्जित खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया. सोनेगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की एक टीम तीसरे आरोपी की तलाश में मध्य प्रदेश गई है. अब देखने वाली बात है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है.