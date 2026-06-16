Nagpur News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को अंदर तक झकझोर देते हैं. नागपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया गया, उसने यह चौंकाने वाला आरोप भी लगाया है कि उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई. इस घटना के संबंध में सोनेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अयाज मदारे और अमीन शेख के रूप में हुई है, जबकि फरार आरोपी का नाम हजरत मौलाना है. पीड़िता के पति शहर से बाहर तैनात हैं, जबकि वह खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है. अयाज, उसके बचपन का परिचित था, ने पिछले साल एक प्लॉट खरीदने के सिलसिले में उससे दोबारा संपर्क किया.
इसके बाद वे वर्धा रोड स्थित एक होटल में मिले, कमरे में जाने के बाद, उसने महिला को नशीली दवा मिला हुआ जूस पिलाया. महिला बेहोश हो गई और अयाज ने उसका यौन शोषण किया, उसने इस हरकत का वीडियो बनाया और अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें भी लीं. इसके बाद, आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह उसका यौन शोषण करने लगा.
इस बीच, वह उसे मध्य प्रदेश के ताम्हिनी घाट इलाके में ले गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया. उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे वर्जित खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर किया. सोनेगांव पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की एक टीम तीसरे आरोपी की तलाश में मध्य प्रदेश गई है. अब देखने वाली बात है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है.