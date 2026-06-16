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नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, फिर बनाया महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव; पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी

Nagpur News: नागपुर में एक शादीशुदा महिला ने आरोप लगाया है कि नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ यौन शोषण किया गया. साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:31 AM IST
नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म, फिर बनाया महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव; पुलिस के हत्थे चढ़े दो आरोपी

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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