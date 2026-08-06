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पिज्जा और स्पेशल फूड की मांग से पुलिस हैरान, यौन उत्पीड़न के आरोपी ने लॉकअप में रखी ऐसी डिमांड; अधिकारी भी परेशान

नागुपर में एक शख्स पर नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. लॉकअप में बंद आरोपी ने पुलिस से वीआईपी ट्रीटमेंट मांगना शुरू दिया, जिससे अधिकारी भी हैरान रह गए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 06, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:08 AM IST
पिज्जा और स्पेशल फूड की मांग से पुलिस हैरान, यौन उत्पीड़न के आरोपी ने लॉकअप में रखी ऐसी डिमांड; अधिकारी भी परेशान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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