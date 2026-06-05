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Hindi Newsदेशप्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के; क्यों चुराए 6.5 लाख रुपये के नल?

प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के; क्यों चुराए 6.5 लाख रुपये के नल?

Nagpur News: नागपुर के लड़कों ने गर्लफ्रेंड के लिए iPhone खरीदने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया. इन लड़कों ने  6.5 लाख रुपये के लग्जरी डिजाइनर नल चुरा लिए और महज 20 हजार में बेच दिया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 05, 2026, 01:43 PM IST
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प्यार चाहे जो करवा दे! गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए चोर बन गए लड़के; क्यों चुराए 6.5 लाख रुपये के नल?

Nagpur News: कहते हैं कि प्यार में पड़ा हुआ इंसान कुछ कर सकता है, जब लोगों को प्यार होता है न तो वो सभी दायरों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं. नागपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए. यहां पर दो लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए iPhone खरीदने के लिए 6.5 लाख रुपये के लग्जरी डिजाइनर नल चुरा लिए, इस नल (टोटी) को इन दोनों ने एक लोकल कबाड़ी के महज 20 हजार रुपए में बेच दिया था. जानिए क्या है पूरा मामला. 

मालिक ने दर्ज कराई शिकायत

यह मामला तब सामने आया जब 'राहुल सेरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड' नाम के गोदाम के मालिक राहुल जयचंद बत्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, राहुल जयचंद टाइल्स, सैनिटरी वेयर और CP फिटिंग का काम करते हैं. बत्रा के मुताबिक, 27 और 28 मई की दरमियानी रात को, अनजान चोरों ने छत से टिन की चादरें हटाईं और गोदाम में घुस गए. उन्होंने 6.5 लाख रुपये के लग्जरी सैनिटरी प्रोडक्ट चुरा लिए.

कितनी थी नल की कीमतें

इसमें गोल्ड-टोन डिजाइन वाले पांच नल थे, जिसकी कीमत 3,94,500 रुपये थी, जबकि तीन स्टैंडर्ड कलर की नल थी, जिसकी कीमत 67,000 रुपये थी. नौ रोज गोल्ड कलर के नल थे, जिसकी कीमत 1,30,500 रुपये थे और चार सिल्वर कलर के नल की चोरी उन्होंने की थी. जिसकी कीमत 58,000 रुपये थे. 

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हिरासत में लिए गए नाबालिग

जांच करने वालों की एक स्पेशल टीम ने क्राइम सीन क्रिएट किया और आस-पास के इलाकों में लगे 20-35 CCTV कैमरों की फुटेज चेक की. इसके अलावा लोकल लोगों से भी मदद मांगी और फिर जाकर पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, इसके बाद उन आरोपियों तक पुलिस पहुंची जिसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. एक मेन आरोपी के साथ दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.  सख्ती से पूछताछ करने पर, लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए iPhones खरीदने के लिए चोरी की बात कबूल की है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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