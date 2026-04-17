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Hindi Newsदेशएक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा... डिनर से पहले मौत ने दी दस्तक, दो छात्रों की हुई डेथ

एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा... डिनर से पहले मौत ने दी दस्तक, दो छात्रों की हुई डेथ

Nagpur News: नागपुर में दो छात्रों की खाई में गिरकर मौत हो गई. मौत के समय एक छात्र का फोन ऑफ था जबकि दूसरे का फोन होटल में छूट गया था. जिसकी वजह से खाई में गिरने के बाद वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 17, 2026, 01:03 PM IST
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एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा... डिनर से पहले मौत ने दी दस्तक, दो छात्रों की हुई डेथ

Nagpur News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं. जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. नागपुर में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पास भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने हर किसी को चौका दिया है. यहां पर बाइक से जा रहे दो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैंपस के पास सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गए. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. मौत के समय एक छात्र का फोन ऑफ था जबकि दूसरे का फोन होटल में छूट गया था.

खाई में गिरी बाइक

यह घटना बुधवार रात की है जब थर्ड ईयर के दो स्टूडेंट्स, सक्षम बंसोड़ (20) और आर्यन सोनटक्के (20) खाना खाने बाहर गए थे. लौटते समय, यूनिवर्सिटी के पीछे एक ऊबड़-खाबड़ सड़क पर उनकी बाइक फिसल गई और वे सीधे एक खाई में गिर गए.  जगह इतनी सुनसान थी कि किसी को भी एक्सीडेंट का पता नहीं चला.

खत्म हो गई है बैटरी

एक पीड़ित ने अपना फोन उस होटल में छोड़ दिया जहां वे खाना खा रहे थे, जबकि दूसरे की बैटरी खत्म हो गई, जिससे वे मदद के लिए किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सके. जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तय समय पर नहीं लौटे, तो यूनिवर्सिटी ने उनके पेरेंट्स को बताया, जिसके बाद उन्हें ढूंढ़ने के लिए की कोशिश की गई, तब जाकर उनका पता चला. 

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राहगीर ने दी जानकारी

सुबह एक राहगीर ने उनकी लाशें देखीं और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी. जिसके बाद जांच शुरू हो गई है. मामले को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि राइडर ने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खो दिया, जिससे वह गड्ढे में गिर गई. सोनटक्के और बंसोड़ को गंभीर चोटें आईं और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई. राहगीरों ने उनकी लाशें देखीं. बंसोड़ के पिता महाराष्ट्र के वर्धा शहर में सिविल जज हैं, जबकि सोनटक्के के पिता वकील हैं.  घटना के बाद यूनिवर्सिटी ने एक दिन के लिए सभी क्लास रोक दी गई.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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