Advertisement
trendingNow13166321
Hindi Newsदेशशराबी पति को क्यों ला रहे हो...? यही सुनते ही बदला छात्रों का मन, मदद के नाम पर लिख दी ड्राइवर की मौत की स्क्रिप्ट

शराबी पति को क्यों ला रहे हो...? यही सुनते ही बदला छात्रों का मन, मदद के नाम पर लिख दी ड्राइवर की मौत की स्क्रिप्ट

Nagpur News: नागपुर में तीन छात्रों ने नशे में धुत एक कार ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया, ड्राइवर, कार फ्लाई ओवर पर खड़ी करके सो रहा था, तो इन छात्रों ने मदद की बात कही, लेकिन बीच में बात बिगड़ गई और तीनों ने मिलकर हत्या कर दी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 05, 2026, 10:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराबी पति को क्यों ला रहे हो...? यही सुनते ही बदला छात्रों का मन, मदद के नाम पर लिख दी ड्राइवर की मौत की स्क्रिप्ट

Nagpur News: नागपुर में मदद के नाम कत्ल हो गया. पैसों की लालच की वजह से तीन इंजीनियरिंग छात्रों ने ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया. इन छात्रों ने पहले नशे में धुत एक ड्राइवर की मदद करने की पेशकश की. इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने ड्राइवर की हत्या कर दी और उसकी कार व मोबाइल फोन छीन लिए. हत्या करने वाले एक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है जानिए पूरा मामला क्या है. 

पुलिस ने शनिवार को बताया कि तीनों ने 44 साल के स्पेयर पार्ट्स सप्लायर सुचित भोजापुरे को गुरुवार देर रात पूर्वी नागपुर इलाके वर्धमान नगर में एक फ्लाईओवर पर अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ देखा. वह नींद में था तो उन्होंने उसकी गाड़ी को सुरक्षित पार्क करने की पेशकश की. ड्राइवर नशे में था और इन तीनों ने उससे गाड़ी चलाने के लिए कहा.

तीनों उसे लेकर भिवापुर गए, फिर उन्हें उनके घर वाडी ले जाने लगे, इस दौरान भोजापुरे की पत्नी का फोन आया. उन्होंने पहले तो स्टूडेंट्स से पति को घर ले आने को कहा, लेकिन बाद में गुस्से में बोल दिया कि शराबी पति को क्यों वापस ला रहे हो? बस पत्नी की इसी बात से तीनों का मन बहक गया और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी की ये बात सुनकर स्टूडेंट्स को लगा कि वह आदमी प्यार नहीं करता, लालच हावी हो गया. पुलिस ने कहा कि तीनों ने कथित तौर पर भोजापुरे को मारने और उसकी कार रखने का फैसला किया और उसकी नंबर प्लेट और रंग बदलने की योजना बनाई. कथित तौर पर वे वाडी में खड़गांव रोड पर एक श्मशान घाट के पास एक सुनसान जगह पर गए, उसे घसीटा और पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया. इसके बाद कपड़े उतारकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया. 

बेटे के न लौटने की स्थिति में भोजापुरे के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, पहली उसकी बॉडी मिली. इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर भेड़ोडकर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीमों ने सीनियर ऑफिसर वसंत परदेशी, राहुल मकनीकर और अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में 12 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया. CCTV फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और कॉल रिकॉर्ड से आर्यन का पता चला, जिसने भोजापुरे की पत्नी से संपर्क किया था. पूर्वी नागपुर के नंदनवन में एक कॉलेज कैंपस से पकड़े गए आर्यन ने कथित तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया. इसके अलावा बाकि अन्य लोगों को भी पकड़ लिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

nagpur News

Trending news

डिप्‍टी CM ने उद्धव को किया फोन, महाराष्‍ट्र में अब इस बात को लेकर चढ़ा सियासी पारा!
Baramati Bypoll
डिप्‍टी CM ने उद्धव को किया फोन, महाराष्‍ट्र में अब इस बात को लेकर चढ़ा सियासी पारा!
शराबी पति को क्यों ला रहे हो..? सुनते ही बदला छात्रों का मन, लिख दी मौत की स्क्रिप्ट
nagpur News
शराबी पति को क्यों ला रहे हो..? सुनते ही बदला छात्रों का मन, लिख दी मौत की स्क्रिप्ट
अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक या साजिश? EC ने DCP समेत 5 को किया सस्पेंड
kolkata
अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक या साजिश? EC ने DCP समेत 5 को किया सस्पेंड
कहीं बारिश, तो कहीं कोहरा...अप्रैल में क्यों बदला मौसम? क्या है एक्सपर्ट की राय
weather update
कहीं बारिश, तो कहीं कोहरा...अप्रैल में क्यों बदला मौसम? क्या है एक्सपर्ट की राय
60 में रिटायरमेंट, 70 में इलाज का हक? आयुष्मान कार्ड पर HC ने खींच दी लक्ष्मण रेखा
Jharkhand
60 में रिटायरमेंट, 70 में इलाज का हक? आयुष्मान कार्ड पर HC ने खींच दी लक्ष्मण रेखा
साड़ी, मेकअप और मैसेज… मास्‍टर साहब बने ‘गुलाब सुंदरी’, वोटिंग से पहले दे रहे संदेश
West Bengal Election 2026
साड़ी, मेकअप और मैसेज… मास्‍टर साहब बने ‘गुलाब सुंदरी’, वोटिंग से पहले दे रहे संदेश
हिंसा के बाद पहली बार जख्‍म भरने के लिए निकले CM, कुकी आबादी के बीच से तय किया सफर
manipur news
हिंसा के बाद पहली बार जख्‍म भरने के लिए निकले CM, कुकी आबादी के बीच से तय किया सफर
सनातन धर्म डेंगू-मलेरिया.... अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे DMK नेता?
Tamil Nadu Election 2026
सनातन धर्म डेंगू-मलेरिया.... अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे DMK नेता?
अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’
weather update
अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’
कहीं आप तो नहीं कर रहे नकली टूथपेस्ट से ब्रश? घोटाले का भंडाफोड़; रह जाएंगे हैरान
DNA
कहीं आप तो नहीं कर रहे नकली टूथपेस्ट से ब्रश? घोटाले का भंडाफोड़; रह जाएंगे हैरान