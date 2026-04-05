शराबी पति को क्यों ला रहे हो...? यही सुनते ही बदला छात्रों का मन, मदद के नाम पर लिख दी ड्राइवर की मौत की स्क्रिप्ट

Nagpur News: नागपुर में तीन छात्रों ने नशे में धुत एक कार ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया, ड्राइवर, कार फ्लाई ओवर पर खड़ी करके सो रहा था, तो इन छात्रों ने मदद की बात कही, लेकिन बीच में बात बिगड़ गई और तीनों ने मिलकर हत्या कर दी.
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Nagpur News: नागपुर में मदद के नाम कत्ल हो गया. पैसों की लालच की वजह से तीन इंजीनियरिंग छात्रों ने ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया. इन छात्रों ने पहले नशे में धुत एक ड्राइवर की मदद करने की पेशकश की. इसके कुछ घंटों बाद उन्होंने ड्राइवर की हत्या कर दी और उसकी कार व मोबाइल फोन छीन लिए. हत्या करने वाले एक छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है जानिए पूरा मामला क्या है.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि तीनों ने 44 साल के स्पेयर पार्ट्स सप्लायर सुचित भोजापुरे को गुरुवार देर रात पूर्वी नागपुर इलाके वर्धमान नगर में एक फ्लाईओवर पर अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ देखा. वह नींद में था तो उन्होंने उसकी गाड़ी को सुरक्षित पार्क करने की पेशकश की. ड्राइवर नशे में था और इन तीनों ने उससे गाड़ी चलाने के लिए कहा.
तीनों उसे लेकर भिवापुर गए, फिर उन्हें उनके घर वाडी ले जाने लगे, इस दौरान भोजापुरे की पत्नी का फोन आया. उन्होंने पहले तो स्टूडेंट्स से पति को घर ले आने को कहा, लेकिन बाद में गुस्से में बोल दिया कि शराबी पति को क्यों वापस ला रहे हो? बस पत्नी की इसी बात से तीनों का मन बहक गया और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया.
पत्नी की ये बात सुनकर स्टूडेंट्स को लगा कि वह आदमी प्यार नहीं करता, लालच हावी हो गया. पुलिस ने कहा कि तीनों ने कथित तौर पर भोजापुरे को मारने और उसकी कार रखने का फैसला किया और उसकी नंबर प्लेट और रंग बदलने की योजना बनाई. कथित तौर पर वे वाडी में खड़गांव रोड पर एक श्मशान घाट के पास एक सुनसान जगह पर गए, उसे घसीटा और पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया. इसके बाद कपड़े उतारकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया.
बेटे के न लौटने की स्थिति में भोजापुरे के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, पहली उसकी बॉडी मिली. इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर भेड़ोडकर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीमों ने सीनियर ऑफिसर वसंत परदेशी, राहुल मकनीकर और अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में 12 घंटे के अंदर केस सुलझा लिया. CCTV फुटेज, टेक्निकल सर्विलांस और कॉल रिकॉर्ड से आर्यन का पता चला, जिसने भोजापुरे की पत्नी से संपर्क किया था. पूर्वी नागपुर के नंदनवन में एक कॉलेज कैंपस से पकड़े गए आर्यन ने कथित तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया. इसके अलावा बाकि अन्य लोगों को भी पकड़ लिया.
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