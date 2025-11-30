वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख और बीमारी से जंग लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां

Sexual Assault Laws: 50 साल से भी पहले महाराष्ट्र में एक लड़की का पुलिस कस्टडी में रेप हुआ था, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया और कानूनी सुधार हुए, जिसमें 1983 का क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट भी शामिल था, जो कस्टोडियल रेप को बताता है. आज, 72 साल की उम्र में एक दूर-दराज के गांव में अकेली रहती है, पैरालाइज्ड, गरीब और डिजिटल वेलफेयर से दूर है.
Legal Reform: पांच दशक से अधिक समय पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक पुलिस स्टेशन में हुई रेप की घटना ने पूरे भारत को हिला दिया था और देश के सेक्सुअल असॉल्ट कानूनों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया था. उस घटना की शिकार महिला, जिसे आज भी सिर्फ ‘मथुरा’ के नाम से जाना जाता है, अब पूर्वी महाराष्ट्र के एक दूरदराज और भूले-बिसरे गांव में एक हिलती-डुलती झोपड़ी में अकेली जीवन यापन कर रही हैं. यह मामला निर्भया कांड से पचास साल पहले देश को अपनी कानूनी और नैतिक कमियों का सामना कराने वाला था.
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई दिन लगे लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से मथुरा को नागपुर से लगभग 150 किमी दूर एक गांव में ढूंढा गया. अब 72 साल की मथुरा का बायां हिस्सा पैरालाइज है और उनकी आवाज अक्सर टुकड़ों में आती है. घर में भोजन की कमी है, चूल्हे में आग नहीं है, और उन्हें याद नहीं कि उनके नाम का भारत के लिए क्या अर्थ था, जिस पर न्याय की उम्मीद जमी थी. उनका नाम उस सुप्रीम कोर्ट फैसले में कभी नहीं आया जिसने उनके रेपिस्ट को बरी कर दिया था. उन्हें केवल उस स्थान के नाम से पहचाना गया, जहां वह घटना की शिकार हुई थीं.
पूर्व CJI ने मामले पर कही ये बात
पूर्व CJI बीआर गवई ने इस फैसले को इंस्टीट्यूशन के इतिहास के सबसे काले पलों में गिना. 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों कॉन्स्टेबल गणपत और हेड कॉन्स्टेबल तुकाराम को बरी कर दिया था, जिन्होंने 14 साल की मथुरा के साथ पुलिस स्टेशन में रेप किया था. भारत के कानूनी इतिहास में कुछ ही मामले ऐसे रहे हैं जिन्होंने कानून को इस तरह बदला है जैसे मथुरा का मामला.
जानें क्या है पूरा मामला
26 मार्च 1972 को मथुरा अपने भाई और वडसा के मालिक के साथ देसाईगंज पुलिस स्टेशन गई थी, जहां वह घरेलू मदद करती थीं. अनपढ़ और जवान मथुरा ने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस कस्टडी में उन्हें इस तरह की भयानक घटना का सामना करना पड़ेगा. ट्रायल कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक को बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पलटते हुए कहा कि लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया, संघर्ष के निशान नहीं दिखाए और चोटें नहीं आईं इसलिए वह जरूर सहमति देती थी. इस फैसले ने देश में भारी विरोध और नाराजगी पैदा की.
दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और नागपुर की सड़कों पर महिलाओं ने पहली बार कस्टोडियल सेक्शुअल वायलेंस के कानूनी खालीपन के खिलाफ आवाज उठाई. इसके बाद 1983 में संसद ने इंडियन पीनल कोड में बदलाव किए. क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट में सेक्शन 376(A-D) पेश किए गए, जिसमें कस्टोडियल रेप को परिभाषित किया गया, सबूत की जिम्मेदारी पलटी गई, इन-कैमरा ट्रायल लागू किया गया, सर्वाइवर्स की पहचान सुरक्षित रखी गई और कड़ी सजा तय की गई. लेकिन मथुरा के लिए यह सब केवल यादें रह गई हैं. उस रात के बारे में पूछने पर वह केवल थोड़ी देर के लिए दूसरी ओर देखती हैं और मराठी में कहती हैं कि 'अता के करनार? बास, सगला सांपला आहे' (अब क्या किया जा सकता है? सब कुछ खत्म हो गया). फिर जोड़ती हैं कि 'घर में आना चा कान नहीं, खाने को कुछ नहीं. उनके झोपड़ी जैसा घर, झाड़ियों से घिरे एक आम के गांव में टिन की चादरों और तिरपाल से बना है. छत से हवा आती है, दरवाजा मुश्किल से बंद होता है.
कुछ साल पहले पैरालिटिक अटैक के बाद उनका बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा. वह अब खाना नहीं बना सकती और अपने अतीत के बारे में बात करने से बचती हैं. उनके बैंक अकाउंट में केवल ₹2050 बचे हैं और आधार कार्ड गुम है. उनके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में रजिस्टर नहीं होते, जिससे वे डिजिटल वेलफेयर योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही हैं. स्थानीय निवासी यशवंत निनावे बताते हैं कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वह चल नहीं सकती, पढ़ या लिख नहीं सकती, और उसे कहीं ले जाने वाला कोई नहीं है. उनका अंगूठा अब काम नहीं करता और यही उसे डिजिटल वेलफेयर सिस्टम से बाहर करता है.
1983 से पहले कस्टोडियल रेप जैसी कोई कानूनी कैटेगरी नहीं थी. मथुरा का केस ही इस अपराध को कानूनी पहचान और सुरक्षा दिलाने वाला बना. आज, जबकि कानून और सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, जिसने इन्हें संभव किया, वही मथुरा अब पीछे रह गई हैं. निनावे कहते हैं कि वह कभी भीख नहीं मांगती, लेकिन यह नहीं जानती कि कैसे गुजारा करना है. एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, वापस जाने का वादा करते हैं, लेकिन कोई नहीं करता. उसे कोई मुआवजा नहीं मिला. उसकी जिदगी में केवल शर्म और बेइज्ज़ती रही. मथुरा के दो बेटे हैं एक नागपुर में मजदूरी करता है, दूसरा बेरोजगार है. वे कभी-कभी आते हैं, लेकिन वह उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखती. जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने कहा कि वे उनके मामले पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे. 1970 के दशक में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मथुरा की लड़ाई को देशभर में आवाज दी और उन्हें हर दबी हुई आवाज का प्रतीक कहा. आज, 50 साल बाद, मथुरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून में बदलाव कितनी दूर तक प्रभाव डाल सकता है लेकिन उसके लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है.
