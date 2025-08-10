Nagpur Structure Collapse: नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur Structure Collapse: नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य

Nagpur Building Collapse: नागपुर में शनिवार रात निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें डेढ़ दर्जन लोग मलबे में दब गए. घटना की सूचना मिलने पर एनडीआरएफ और पुलिस बल ने पहुंचकर बचाव कार्य किया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:15 AM IST
Nagpur Structure Collapse: नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य

Reason for Building Collapse in Nagpur: महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार रात को एक बड़ी दुर्घटना हो गई. शहर में कोराडी मंदिर मार्ग पर एक गेट बनाए जाने के दौरान निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढह गया. इस घटना में वहां काम कर रहे करीब 17 कर्मचारी नीचे दबने से घायल हो गए. हालांकि किसी के मरने की सूचना नहीं है. सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया.

ढह गया आरसीसी का लिंटर

नागपुर के डीएम विपिन इटनकर ने कहा, इमारत में जब स्लैब के लिए आरसीसी डाला जा रहा था, तो उसका एक हिस्सा ढह गया. इससे वहां काम कर रहे मजदूरों को मामूली चोटें आईं. जो मजदूर इस घटना में घायल हुए, उनकी संख्या 15-16 थी. उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहां पर कुछ को बेहतर इलाज के लिए कुछ को नंदिनी अस्पताल और कुछ को मैक्स अस्पताल में रैफर कर दिया गया.

डीएम ने लोगों से की ये अपील

डीएम ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन न करें. सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि 50 लोग मलबे में दब गए, जो कि सच नहीं है. करीब डेढ़ दर्जन लोग थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है.

घटना में 15-16 लोग हुए घायल

नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त संजय मीणा ने बताया कि इस दुर्घटना में 15-16 लोग घायल हुए हैं. हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. वे अस्पताल में भर्ती हैं. इस संबंध में कलेक्टर ने अपना आधिकारिक बयान दे दिया है.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर कोराडी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था. वहां पर NMRDA के तहत आने वाले ठेकेदार काम कर रहे थे. ऐसे में यह घटना कैसे हो गई, इस बारे में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना पर क्या बताया?

घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी रत्नदीप रंगारी ने बताया कि अब तक 9 लोगों को बचा लिया गया है. उन्हें चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. वे लोग स्लैब गिरने से नीचे गिरकर खून से लथपथ हो गए थे. उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

(इनपुट ANI)

