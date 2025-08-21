नागपुर यूनिवर्सिटी में तो गजब हो गया! बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मिली मार्कशीट, परिणाम देख स्टूडेंट्स के पांव तले खिसकी जमीन
Nagpur University: महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसी घटना हुई है,‌ जिसकी खूब चर्चा हो रही है. चर्चा हो भी क्यों न, बात ही कुछ ऐसी है. इससे पहले आप दिमाग लगाए, हम बिना देरी किए हुए बताते हैं पूरा मामला. असल में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी (RTMNU) ने अपनी करतूत से सबको हैरान कर दिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 21, 2025, 01:10 PM IST
NagpurNagpur News: महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसी घटना हुई है,‌ जिसकी खूब चर्चा हो रही है. चर्चा हो भी क्यों न, बात ही कुछ ऐसी है. इससे पहले आप दिमाग लगाए, हम बिना देरी किए हुए बताते हैं पूरा मामला. असल में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी (RTMNU) ने अपनी करतूत से सबको हैरान कर दिया है. यहां पर बीबीए के स्टूडेंट्स, जो अपने एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, उनके हाथ में बीबीए की जगह बीकॉम की मार्कशीट थमा दी गई. ये सुनकर स्टूडेंट्स के पांव तले जमीन खिसक गई.

छात्रों में गुस्सा
यूनिवर्सिटी की इस गलती के बाद छात्रों में गुस्सा का माहौल पैदा हो गया. बात यहीं खत्म नहीं हुई. कई बीबीए स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट में अनुपस्थित (Absent) दिखाया गया, जबकि वे एग्जाम हॉल में मौजूद थे और पेपर लिखकर आए थे.

जिन छात्रों ने दिया एग्जाम, वो भी फेल
कुछ बीए के स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फेल कर दिया गया. इस लापरवाही से तंग आकर स्टूडेंट्स ने कांग्रेस मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का घेराव किया. स्टूडेंट्स ने गुस्से में कहा कि ऐसी गलतियां उनके करियर और भविष्य को दांव पर लगा सकती हैं.

कहां से शुरू हुई गड़बड़?
नागपुर टुडे (nagpurtoday.in) की रिपोर्ट के मुताबिक, RTMNU की ये गलती कोई नई बात नहीं है. यूनिवर्सिटी पहले भी रिजल्ट में देरी, गलत मार्कशीट छापने और प्रशासनिक चूकों की वजह से बदनाम हो चुकी है. इस बार की इस भारी भूल ने न सिर्फ स्टूडेंट्स को परेशान किया, बल्कि कॉलेज प्रिंसिपल्स और टीचर्स भी गुस्से में हैं. उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेक्शन मनमाने ढंग से काम करता है, जिससे RTMNU की साख को ठेस पहुंच रही है.  प्रिंसिपल्स ने यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि बार-बार ऐसी गलतियां हो रही हैं, लेकिन सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे.

नागपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब
नागपुर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है?
इसका पूरा नाम राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी (RTMNU) है.
यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई थी?
RTMNU की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इसे भारत की पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक बनाती है.
इससे कितने कॉलेज जुड़े हैं?
विदर्भ के 800 से ज्यादा कॉलेज RTMNU से संबद्ध हैं.
यहां कौन-से कोर्स पढ़ाए जाते हैं?
यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज जैसे कई कोर्स उपलब्ध हैं.
पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं?
हां, RTMNU पहले भी रिजल्ट में देरी, गलत मार्कशीट और प्रशासनिक लापरवाही के लिए चर्चा में रही है.

