'जहां 150 गाड़ियां होती थी वहां कल एक भी नहीं थी...', नागपुर हिंसा पर क्या बोले फडणवीस-शिंदे

Nagpur Violence: औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर एक दक्षिणपंथी संगठन के ज़रिए किए गए प्रदर्शन के दौरान धर्मग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद नागपुर में हुई हिंसा फैल गई. जिसके बाद कई घरों, वाहनों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने कहा कि हिंसा के मद्देनजर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. अब मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हमला लगता है. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में यही कहा है.

विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा,'नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया. अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाई गईं. यह एक सुनियोजित हमला लगता है. किसी को भी कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है.' उन्होंने कहा,'यह हिंसक घटना और दंगे पहले से ही योजनाबद्ध लग रहे हैं.' फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Speaking in the Assembly on Nagpur violence, Maharashtra CM Devendra Fadnavis said, "In Nagpur, Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal held protests. Rumours were spread that things containing religious content were burnt....It looks like a well-planned attack. No one has… pic.twitter.com/FlEmczU0Rl

